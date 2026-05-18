"Дуже страшна ніч": у сусідній будинок відомої блогерки стався приліт (фото)

Українська блогерка Баба Даша (Дарʼя Пазюк) розповіла про страшну ніч у Дніпрі через ракетно-дронову атаку росіян 18 травня.

Зірка соцмереж вийшла на звʼязок в Instagram.

Дарʼя повідомила, що вони з родиною в безпеці, але в сусідній будинок уночі стався приліт.

Росіяни атакували Дніпро 18 травня Фото: Instagram

Зокрема, Пазюк подякувала всім, хто пише та хвилюється за її родину.

"Це була дуже страшна ніч. Бо просто цілу ніч були вибухи від ракети і шахедів. Але найстрашніше — приліт у сусідній будинок. І ми це все бачили. Ми не спали всю ніч. Але ми живі, тому живемо і працюємо далі", — написала блогерка.

У сусідній будинок блогерки "прилетіло" Фото: Instagram

Обстріл Дніпра

У ніч на 18 травня російська армія атакувала Дніпро дронами і ракетами, є влучання по житловому сектору. Уже відомо 22 постраждалих через нічну. Серед них 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Восьмеро людей госпіталізовані — це 5 жінок та 3 чоловіків. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Як пише "Суспільне.Дніпро", місто перебувало під масованою ворожою атакою з 19:00 учорашнього дня. Повітряні сили України повідомляли про кілька хвиль "шахедів" і ракет на область і місто.

Унаслідок ударів зруйновано склад піротехнічної продукції, а також постраждав житловий фонд. На даху 24-поверхового будинку спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося загасити. Загалом пошкоджено щонайменше 10 будинків і школу.

