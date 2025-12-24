Відомий ведучий опинився в епіцентрі обстрілу: "Загинула сусідка" (фото)

Український ведучий та інтервʼюер Слава Дьомін розповів про влучання ворожого дрону поблизу його приватного будинку на Київщині в ніч на 23 грудня.

Дьомін у соцмережі повідомив, що буквально за кількасот метрів від його дому влучив ударний дрон. Настільки близько, за словами знаменитості, небезпека ще не підбиралася за весь час великої війни.

Слава Дьомін опинився в епіцентрі вибуху

Росіяни тієї ночі забрали життя у сусідки ведучого.

"Шахед влетів у будинок за 200 метрів від мого. Так близько за ці майже 4 роки ще не було. Загинула сусідка", — написав Слава, який вийшов на звʼязок з підписниками після складної ночі.

Більше деталей ведучий не став розкривати.

Слава Дьомін опинився в епіцентрі вибуху Фото: Instagram

Наслідки удару

Зокрема, ведучий показав кадри з місця трагедії, на яких видно охоплений вогнем будинок після російського удару. Слава також звернувся до прихильників із закликом бути максимально обережними та берегти себе й рідних під час масованих обстрілів.

"Це було зовсім поруч. Бережіть себе і своїх близьких", — написав інтервʼюер.

Слава Дьомін показав наслідки удару Фото: Instagram

