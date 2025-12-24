Поддержите нас UA
Известный ведущий оказался в эпицентре обстрела: "Погибла соседка" (фото)

Слава Демин оказался в эпицентре обстрела
Слава Демин | Фото: Instagram

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин рассказал о попадании вражеского дрона вблизи его частного дома в Киевской области в ночь на 23 декабря.

Демин в соцсети сообщил, что буквально в нескольких сотнях метров от его дома попал ударный дрон. Настолько близко, по словам знаменитости, опасность еще не подбиралась за все время большой войны.

Слава Демин оказался в эпицентре взрыва

Россияне той ночью забрали жизнь у соседки ведущего.

"Шахед влетел в дом в 200 метрах от моего. Так близко за эти почти 4 года еще не было. Погибла соседка", — написал Слава, который вышел на связь с подписчиками после сложной ночи.

Больше деталей ведущий не стал раскрывать.

демин
Слава Демин оказался в эпицентре взрыва
Фото: Instagram

Последствия удара

В частности, ведущий показал кадры с места трагедии, на которых видно охваченный огнем дом после российского удара. Слава также обратился к поклонникам с призывом быть максимально осторожными и беречь себя и родных во время массированных обстрелов.

Відео дня

"Это было совсем рядом. Берегите себя и своих близких", — написал интервьюер.

демин
Слава Демин показал последствия удара
Фото: Instagram

