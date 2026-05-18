Камалії — 49: співачка повідомила, що Росія зруйнувала її бізнес-центр і зробила заяву (фото)

У свій день народження українська співачка Камалія повідомила, що російські окупанти завдали удару по бізнес-центру, який належить їй та бізнесмену Мохаммаду Захуру. За словами артистки, атака сталася в ніч із 13 на 14 травня, проте жодні руйнування не змусять їх зупинити волонтерську діяльність та підтримку Збройних Сил України.

Співачка опублікувала кадри пошкодженої будівлі, де щодня працювали люди і яка протягом багатьох років була важливою частиною їхнього життя. Камалія переконана, що цей удар став спробою залякування через їхню активну громадянську позицію.

"Мабуть, так вони "відзначили" нашу позицію. Нашу любов до України. Нашу допомогу Збройним Силам України. Нашу віру в перемогу. Наше бажання бути корисними своїй країні не словами, а справами", — написала виконавиця.

Бізнес-центр Камалії зруйнований через атаку РФ Фото: Instagram

Вона нагадала, що Мохаммад Захур із перших днів повномасштабного вторгнення фінансово та організаційно підтримує українських захисників і постраждалих від війни. Сама артистка також постійно співпрацює з волонтерами, відвідує військових та допомагає родинам, які опинилися в скрутному становищі.

Попри черговий "шрам війни" та фінансові збитки, Камалія підкреслила, що вони з родиною залишаються в Україні та не збираються припиняти благодійну роботу, адже "любов до своєї країни не можна зруйнувати уламками скла й бетону".

Свій допис співачка завершила подякою Силам оборони за кожен день життя, зазначивши, що її головним і єдиним бажанням цього року є перемога України.

