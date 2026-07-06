"Украли прямо на улице": брата Камалии с инвалидностью во второй раз забрали в ТЦК (видео)

Украинская певица Камалия обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести проверку работы ТЦК. Ее брата, имеющего инвалидность, задержали уже во второй раз.

Знаменитость записала эмоциональное видеообращение, в котором рассказала о сложившейся ситуации.

Брата Камалии увезли в ТЦК

"С начала полномасштабного вторжения наша семья, как и миллионы украинских семей, пережила очень много боли, потерь и испытаний. Мы лишились бизнеса, пережили обстрелы нашего бизнес-центра, похоронили родных, погибших на фронте. Один мой брат отдал жизнь за Украину, другого мы до сих пор ищем, ещё один сейчас служит. Очень многие из моих родных сегодня защищают нашу матушку Украину. Но то, что сейчас происходит на улицах, не может оставлять равнодушным", — начала певица.

По словам Камалии, её двоюродного брата, Яна Владимировича Подвесоцкого — человека с инвалидностью с детства, имеющего серьёзные проблемы со здоровьем, преподавателя и учёного — военные ТЦК задержали уже не в первый раз. Артистка говорит, что мужчина почти ничего не видит и носит большие линзы.

Відео дня

Брата Камалии увезли в ТЦК

Семья Камалии испытывает страх

"По словам родных, с ним обращались жестоко, унижали, угрожали и заставляли подписывать документы. Это уже не первый подобный случай. После предыдущего задержания ему потребовалось много времени, чтобы прийти в себя психологически и пройти курс лечения", — говорит артистка.

Мужчина — единственный сын своей матери, которая сама является инвалидом. Камалия призналась, что из-за этого её семья вновь испытывает страх, боль и бессилие.

"Его украли прямо на улице… Нельзя допустить, чтобы под лозунгами мобилизации унижали, избивали, запугивали людей, хватали на улицах без разбора — людей с инвалидностью, преподавателей, ученых, предпринимателей, тех, кто поддерживает экономику и помогает ВСУ", — заявила Камалия.

В частности, артистка напрямую обратилась к президенту Украины, к ответственным органам, ко всем, у кого "есть власть и совесть". Камалия попросила обратить внимание на эти случаи, провести проверки, защитить людей от произвола.

"Я очень возмущена, как и все вы, мои дорогие", — сказала звезда в видео.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Камалия пожаловалась на проблемы со здоровьем. Из-за ухудшения самочувствия женщине пришлось срочно вызвать скорую помощь.

Певица сообщила о тяжелой утрате в своей семье — на войне погиб её двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко.

Кроме того, знаменитость рассказала о третьем попадании российской ракеты по её семейному бизнесу в Киеве.