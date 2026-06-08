Камалия "слегла": певице пришлось вызывать скорую помощь (видео)

Украинская певица и бизнес-леди Камалия пожаловалась на проблемы со здоровьем. Из-за ухудшения самочувствия женщине пришлось срочно вызывать скорую помощь.

В Instagram звезда сцены призналась, что ее организм дал сбой, и показалась прямо на кровати с капельницами.

Камалии стало плохо

"Мой организм решил устроить мне "внеплановый концерт". Обострилась старая болячка, пришлось обратиться за помощью и вызвать скорую. Искренне благодарю врачей — вы действительно супер! Профессионально, быстро, внимательно и очень по-человечески", — отметила Камалия.

Артистка не раскрыла деталей, но рассказала, что консультировалась с хирургом и сдавала анализы. Причиной ухудшения состояния Камалии, по ее словам, могли стать нарушения режима питания и стресс.

Певице поставили капельницы и вкололи обезболивающие. Более того, после этого Камалия поехала на концерт в Кременчуг.

Відео дня

"Пришлось мне написать расписку, что, если что-то со мной случится — это на моей совести. Отработаю концерт, а потом нужно ложиться в стационар", — призналась знаменитость, показавшись на заправке.

В комментариях к посту фанаты артистки пожелали ей скорее выздоравливать.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Камалия сообщила о тяжелой потере в своей семье — на войне погиб ее двоюродный брат Сергей Канатников-Прядко.

Певица сообщила о третьем попадании российской ракеты по ее семейному бизнесу в Киеве.

Кроме того, звезда, которая встретила свое 49-летие 18 мая, показала, как и с кем отпраздновала день рождения.