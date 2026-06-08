Камалія "злягла": співачці довелося викликати швидку допомогу (відео)

Українська співачка та бізнес-леді Камалія поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Через погіршення самопочуття жінці довелося терміново викликати швидку допомогу.

В Instagram зірка сцени зізналася, що її організм дав збій, та показалася прямо на ліжку з крапельницями.

Камалії стало зле

"Мій організм вирішив влаштувати мені "позаплановий концерт". Загострилася стара болячка, довелося звернутися по допомогу та викликати швидку. Щиро дякую лікарям — ви справді супер! Професійно, швидко, уважно і дуже по-людськи", — зазначила Камалія.

Артистка не розкрила деталей, але розповіла, що консультувалася з хірургом та здавала аналізи. Причиною погіршення стану Камалії, за її словами, могли стати порушення режиму харчування та стрес.

Співачці поставили крапельниці та вкололи знеболювальні. Ба більше, після цього Камалія поїхала на концерт у Кременчук.

Відео дня

"Довелося мені написати розписку, що, якщо щось зі мною трапиться — це на моїй совісті. Відпрацюю концерт, а потім потрібно лягати в стаціонар", — зізналася знаменитість, показавшись на заправці.

У коментарях до допису фанати артистки побажали їй швидше одужувати.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Камалія повідомила про важку втрату у своїй родині — на війні загинув її двоюрідний брат Сергій Канатніков-Прядко.

Співачка повідомила про третє влучання російської ракети по її сімейному бізнесу в Києві.

Крім того, зірка, яка зустріла своє 49-річчя 18 травня, показала, як і з ким відсвяткувала день народження.