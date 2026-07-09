Більшість — підлітки та молодь: в ТЦК розповіли, що насправді сталось у Львові (відео)

У Львівській обласній державній адміністрації провели брифінг за участю представників обласного та районного територіальних центрів комплектування, які розповіли про деталі нападу на військовослужбовців 8 липня. З'ясувалось, що значна частина нападників була молодими людьми й що конфлікт розвивався 6-8 годин — тобто і під час комендантської години. У якому стані постраждалі військкоми, чому чули постріл та чому поліція насправді "не стояла мовчки осторонь"?

Під час брифінгу щодо нападу на ТЦК присутні почули представників Львівської обласної військової адміністрації, Головного управління Національної поліції у Львівській області та Львівського обласного ТЦК та СП, вказали на YouTube-каналі "Суспільне. Львів". Серед іншого, звернули увагу на перевертання машини, на постріли, на удар по голові одного з нападників. У ТЦК пояснили, що відео у соцмережах подані без контексту і що все стане ясно під час розслідування. Тим часом на брифінгу пролунала інформація, що більшість нападників були молодими людьми, у тому числі, підлітки.

Напад на ТЦК — брифінг військкомату 9 липня

З медіа спілкувались троє посадових осіб — керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень, заступник начальник Львівського ТЦК полковник Петро Сторожук, начальник Сихівського РТЦК міста Львова, полковник Борис Пруцьких. Серед іншого, саме Грень висловився щодо участі молоді у заворушеннях і сказав, що на сьогодні не є проблемою встановити особи усіх причетних.

Відео дня

"Вчора було дуже багато неповнолітніх. Не всі були в адекватному стані. Вчора була більшість молодих людей.Були 15-17 років середній вік — це школярі. Я бачив власними очима, більшість осіб — це були молоді люди, яким, напевно, треба драйв", — зауважив він.

Напад на ТЦК — що сталось у Львові 8 липня

Сторожук з обласного військкомату під час брифінгу пояснив, що після того, як 30-річний чоловік, який був у розшуку, поїхав у військкомат, другу машину оточив натовп молодиків. Група невідомих спершу заблокувала військкомів у машині, потім почала його хитати та ламати: сварка та бійка тривала до 3 год 9 липня. Пруцьких, своєю чергою, подякував військовослужбовцям ТЦК, які постраждали від нападу.

"Хочу подякувати своїм військовослужбовцям за гідні їхні дії, за те, що вони були стримані, за те, що вони діяли згідно чинного законодавства. Хочу їм подякувати за те, тому що це було важкий процес. Але я їм дуже вдячний", — сказав він.

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У ході брифінгу пояснили обставини та деталі нападу на ТЦК:

інцидент стосувався одного військовозобов'язаного і не було другої людини, яку начебто затримали військкоми;

події могли початись на вулиці Червоної Калини, а потім перейшли на іншу — Пруцьких уточнив, що це питання розслідується;

військових, яких шарпав та бив натовп, відправили у травмпункт. Військком запевнив, що "важких фізичних побоїв в них немає";

згадали про момент з відео у соцмережах, коли військком виходив з машини, вдарив когось по голові й з цього почався конфлікт. Посадовець наголосив, до це не був початок конфлікту і що відео дано без контексту;

також був коментар щодо пострілу. Зі слів представника ОВА, наслідків не було і стався "ексцес";

коли виникло питання щодо дій поліції, яка мовчки спостерігала за штовханиною, бійкою та лайкою, представник ОВА зауважив. що правоохоронці поводились дуже правильно.

"Я дякую поліції, що вони поводиль неагресивно", — сказав Грень.

Зауважмо, 9 липня з'явилось повідомлення офісу генпрокурора. Вказано, що у нападі на ТЦК у Львові брало участь близько 200 осіб. Кваліфікація подій — ч. 1 ст. 114-1 (перешкода діяльності ЗСУ), ч. 2 ст. 345 (погроза насильством) Кримінального кодексу.

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку. Крім того, кримінальна відповідальність в Україні настає з 16 років.

Зазначимо, увечері 8 липня стало відомо про напад на військових ТЦК у Львові. На відео з місця подій зафіксували натовп, який оточив людину у формі: його били, шарпали, штовхали. При цьому нападники говорили, що хочуть захистити мобілізовану "20-річну дитину": згодом виявилось, що ішлося про 30-річного чоловіка.

Нагадуємо, Фокус забрав реакцію органі влади та активістів по напад на ТЦК у Львові: більшість — критикують дії хуліганів, але є й такі, які підтримують дії групи львів'ян.