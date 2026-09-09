Не мають повноважень: у Мукачеві велосипедиста силою заштовхали в бус ТЦК, — Глагола (відео)

Військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки силою заштовхали велосипедиста до мікроавтобуса в Мукачеві під час проведення мобілізаційних заходів.

Чоловіка повезли, і наразі про його долю нічого не відомо. Велосипед залишився посеред дороги, повідомляє журналіст Віталій Глагола. Він також опублікував відео "бусифікації", зняте очевидцями.

Автор публікації стверджує, що група оповіщення нібито працювала без бодікамер, хоча їхнє використання під час оповіщення є обов’язковим.

"Окреме питання — саме силове затримання. Представники ТЦК не мають повноважень самостійно здійснювати адміністративне затримання та примусове доставлення особи. У передбачених законом випадках це робить поліція. Це визначає Порядок проведення мобілізації № 560", — підкреслює Глагола.

Відео дня

За його словами, наразі проводиться перевірка дій військовослужбовців ТЦК, а ситуацією займається представник Уповноваженого на Закарпатті Андрій Крючков.

"І все це вже за нового т.в.о. Закарпатського ОТЦК Івана Карповича, який очолив область 3 вересня. Менше тижня на посаді: в Ужгороді вже було затримання працівника РТЦК на 5 тисяч доларів, тепер у Мукачеві маємо силове "пакування" велосипедиста", — констатує журналіст, додавши, що, за його інформацією, рівень мобілізації на Закарпатті істотно не змінився. Область і надалі залишається серед аутсайдерів разом із Чернівецькою.

У свою чергу Андрій Крючков уже публічно відреагував на ситуацію та опублікував у своїх соцмережах кадри незаконного затримання людини в Мукачеві.

Він повідомив, що з метою з’ясування всіх обставин події як представник омбудсмена надіслав відповідні листи начальнику Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку, очільнику ГУНП у Закарпатській області та в.о. керівника Закарпатського ОТЦК та СП.

Крючков заявив, що поліція має з’ясувати всі обставини події та дати правову оцінку діям військовослужбовців.

Окремо було витребувано інформацію та відеозаписи з натільних камер військовослужбовців ТЦК і СП та співробітників поліції.

"У разі підтвердження фактів порушення прав людини та встановлення причетних посадових осіб буде надіслано повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони", — запевнив він.

У Мукачівському РТЦК та СП, а також у Закарпатському ОТЦК та СП на момент написання статті офіційних коментарів щодо ситуації ще не було.

Нагадаємо, у Львові військовий "трусив" жінку, яка заблокувала під'їзд, куди забіг військовозобов'язаний.

Також повідомлялося, що ТЦК не мають права зупиняти українців під час тривоги.