Не имеют полномочий: в Мукачево велосипедиста силой затолкали в бус ТЦК, — Глагола (видео)

Военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затолкали велосипедиста в микроавтобус в Мукачево во время проведения мобилизационных мероприятий.

Мужчину увезли, и на данный момент о его судьбе ничего неизвестно. Велосипед остался посреди дороги, сообщает журналист Виталий Глагола. Он также опубликовал момент "бусификации", снятый очевидцами.

Автор публикации утверждает, что группа оповещения якобы работала без бодикамер, хотя их использование во время оповещения обязательно.

"Отдельный вопрос — само силовое задержание. Представители ТЦК не имеют полномочий самостоятельно осуществлять административное задержание и принудительное доставление человека. В предусмотренных законом случаях это делает полиция. Это определяет Порядок проведения мобилизации №560", — подчеркивает Глагола.

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По его словам, сейчас проводится проверка действий военнослужащих ТЦК, а ситуацией занимается представитель Уполномоченного в Закарпатье Андрей Крючков.

"И все это уже при новом врио Закарпатского ОТЦК Иване Карповиче, возглавившем область 3 сентября. Меньше недели в должности: в Ужгороде уже было задержание работника РТЦК на $5 тысяч, теперь в Мукачево есть силовая "упаковка" велосипедиста", — констатирует журналист, добавив, что, по его информации, уровень мобилизации в Закарпатье существенно не изменился. Область и дальше среди аутсайдеров вместе с Черновицкой.

В свою очередь Андрей Крючков удже публично отреагировал на ситуацию и опубликовал у себя в соцсетях кадры незаконного задержания человека в Мукачево.

Он сообщил, что для установления всех обстоятельств события как представитель омбудсмена направил соответствующие письма начальнику Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка, начальнику ГУНП в Закарпатской области и и.о. руководителя Закарпатского ОТЦК и СП.

Крючков заявил, что полиция должна выяснить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям военнослужащих.

Отдельно истребована информация и видеозаписи из бодикамер военнослужащих ТЦК и СП и сотрудников полиции.

"В случае подтверждения фактов нарушения прав человека и установления причастных должностных лиц будет направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения в Специализированную прокуратуру в сфере обороны", — заверил он.

В Мукачевском РТЦК и СП, а также в Закарпатском ОТЦК и СП на момент написания материала официальных комментариев по ситуации еще не было.

Спустя три часа ситуация получила неожиданное продолжение. По информации Глаголы, двух военнослужащих Мукачевского ТЦК и СП, которые были в группе оповещения во время задержания велосипедиста, составили админпротоколы.

Каждый из них оштрафован на 17 тысяч гривен за нарушение обязательных правил использования бодикамер, пишет журналист, подчеркивая, что во время работы группы оповещения видеофиксация должна вестись непрерывно.

Напомним, во Львове военный "тряс" женщину, блокировавшую подъезд, куда забежал военнообязанный.

Также сообщалось, что ТЦК не имеют права останавливать украинцев во время тревоги.