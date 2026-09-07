ТЦК не имеют права останавливать украинцев во время тревоги: в Минобороны дали четкий ответ

Министерство обороны Украины сообщило, что законодательство не предусматривает для военнослужащих групп оповещения ТЦК и СП полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах во время воздушной тревоги или препятствовать их передвижению к укрытиям.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав ответ Министерства обороны на письмо Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Документ датирован 26 августа 2026 года и подписан заместителем министра обороны Любовью Галан.

В Минобороны отметили, что порядок действий личного состава групп оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки при сигнале "Воздушная тревога" регулируется законодательством в сфере гражданской защиты. Выполнение мер защиты во время такого сигнала является обязательным для всех людей, находящихся на территории Украины.

Отдельно в документе отмечается, что действующее законодательство не содержит нормы, которая позволяла бы военнослужащим групп оповещения ТЦК и СП останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах или препятствовать их продвижению к укрытию во время сигнала "Воздушная тревога".

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Кроме того, в законодательстве отсутствует отдельная норма, обязывающая представителей ТЦК и СП прекращать оповещение или проверку военно-учетных документов внутри укрытий после объявления сигнала "Воздушная тревога".

В Минобороны напомнили, что в соответствии с уставами Вооружённых сил Украины каждый военнослужащий обязан выполнять служебные обязанности. В то же время при действиях в период воздушной тревоги приоритетом является защита жизни и здоровья человека, а также требования безопасности, установленные для населения и военнослужащих.

Гончаренко заявил, что ответ Минобороны содержит четкое разъяснение практики работы групп оповещения ТЦК во время воздушных тревог.

Напомним, ещё в мае Фокус писал о подготовке изменений в процедуре бронирования работников от мобилизации.

Ранее также сообщалось о возможной временной приостановке автоматического бронирования через "Дію". Процесс могли приостановить примерно 8 августа в связи с созданием координационного центра. Он должен был дополнительно проверять предприятия на соответствие критериям критической важности.