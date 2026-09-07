ТЦК не мають права зупиняти українців під час тривоги: у Міноборони дали чітку відповідь

Міністерство оборони України повідомило, що законодавство не передбачає для військовослужбовців груп оповіщення ТЦК та СП повноважень зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях під час повітряної тривоги або перешкоджати їхньому руху до укриттів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідь Міністерства оборони на лист Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Документ датований 26 серпня 2026 року та підписаний заступницею міністра оборони Любов’ю Галан.

У Міноборони зазначили, що порядок дій особового складу груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час сигналу “Повітряна тривога” регулюється законодавством у сфері цивільного захисту. Виконання заходів захисту під час такого сигналу є обов’язковим для всіх людей, які перебувають на території України.

Окремо в документі наголошується, що чинне законодавство не містить норми, яка дозволяла б військовослужбовцям груп оповіщення ТЦК та СП зупиняти, утримувати або затримувати громадян у публічних місцях чи перешкоджати їхньому прямуванню до укриття під час сигналу “Повітряна тривога”.

Відео дня

Також законодавство не містить окремої норми, яка зобов’язувала б представників ТЦК та СП припиняти заходи оповіщення або перевірку військово-облікових документів усередині укриттів після оголошення сигналу “Повітряна тривога”.

У Міноборони нагадали, що відповідно до статутів Збройних сил України кожен військовослужбовець зобов’язаний виконувати службові обов’язки. Водночас під час дій у період повітряної тривоги пріоритетом є захист життя та здоров’я людини, а також вимоги безпеки, встановлені для населення і військовослужбовців.

Гончаренко заявив, що відповідь Міноборони дає чітке роз’яснення щодо практики роботи груп оповіщення ТЦК під час повітряних тривог.

Нагадаємо, ще в травні Фокус писав про підготовку змін у процедурі бронювання працівників від мобілізації.

До цього також повідомлялося про можливе тимчасове призупинення автоматичного бронювання через “Дію”. Процес могли поставити на паузу приблизно 8 серпня через створення координаційного центру. Він мав додатково перевіряти підприємства на відповідність критеріям критичної важливості.