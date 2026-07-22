Призупинення автоматичного бронювання в "Дія": ЗМІ назвали дату

Вже з 8 серпня функцію бронювання співробітників через додаток "Дія" можуть призупинити. Про такі плани влади повідомлялося у ЗМІ.

Джерела "Телеграфа" у парламентському комітеті з питань економічного розвитку назвали орієнтовну дату.

Як відомо, уряд має намір створити координаційний центр з організації бронювання, який буде більш ретельно перевіряти підприємства на предмет їхньої критичної важливості, що позначиться на процесі подальшого бронювання співробітників.

Така ініціатива не всім у парламенті здається зрозумілою. Так, 22 народні депутати на чолі з Олександром Федієнком поцікавилися у нового прем’єр-міністра Сергія Корецького, навіщо потрібен ще один орган з бронювання, але відповіді поки що не отримали.

Днями Forbes Ukraine повідомляв, що створення координаційного штабу нібито вже затвердили на Штабі, однак концепцію роботи має схвалити Кабмін. Як виявилося, депутати знають не більше.

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"Ну, а Ставка, звісно, перед депутатами не звітує. Крім того, це рішення було ухвалено ще за старого уряду, а новий уряд зараз з "квадратними" очима і сам мало що розуміє", — каже "Телеграфу" співрозмовник із фракції "Слуга народу".

На сайті уряду немає постанови про створення комітету, хоча в мережі її нібито вже оприлюднили. Те, що в ній зазначено, передбачає суттєві зміни у процесі бронювання.

Наприклад, якщо зараз підприємству, що претендує на статус критичного або знову його підтверджує, потрібно звернутися до міністерства або місцевої ОВА (залежно від типу компанії) й отримати такий статус у разі відповідності критеріям критичності, після чого в "Дія" воно може автоматично бронювати своїх працівників залежно від квот, то після створення координаційного штабу процедура зміниться.

Передбачається, що підприємство також подаватиме пакет документів щодо визнання критичності до міністерства або ОВА, а ці органи влади зобов’язані надіслати звернення до координаційного центру для отримання рекомендацій та пропозицій щодо визначення критичності. Рішення залежатиме саме від цих рекомендацій.

Саме під час створення штабу тимчасово не працюватиме функція бронювання в "Дія".

"Раніше планувалося, що "Дія" припинить роботу з 8 серпня. Тобто у компаній можуть виникнути проблеми зі швидким, адекватним і логічним перебронюванням через "Дію". І є ймовірність, що цей координаційний штаб у ручному режимі якраз і перевірятиме критичність підприємств", — розповіло журналістам джерело у профільному комітеті.

Він додав, посилаючись на неофіційну інформацію, що можливість бронювання через "Дія" буде призупинена буквально на місяць, щоб переглянути перелік підприємств за рівнем критичності.

Вважається, що новий механізм допоможе збільшити мобілізаційний ресурс і покласти край "схемам" із бронюванням. Наприклад, коли заброньовані особи не працюють на підприємстві.

За словами представників бізнесу, нові правила можуть ускладнити роботу легального бізнесу. Зокрема, вони можуть затримати підтвердження статусу критично важливого підприємства, яке необхідно отримати до 1 вересня, оскільки за такий короткий термін неможливо перевірити всіх.

Нагадаємо, українців можуть оголосити в розшук ТЦК через одну деталь.

Також повідомлялося, що в Україні готують нові правила для 2 млн чоловіків, які переховуються від мобілізації.