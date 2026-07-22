Приостановка автоматического бронирования в "Дія": СМИ назвали дату

Уже с 8 августа опцию бронирования сотрудников через приложение «Дія» могут приостановить. О таких планах властей сообщалось в СМИ.

Источники "Телеграфа" в парламентском комитете по вопросам экономического развития назвали предполагаемую дату.

Как известно, правительство намерено создать координационный центр по организации бронирования, который будет более детально проверять предприятия на предмет их критичности, что отразится на процессе дальнейшего бронирования сотрудников.

Подобная инициатива понятна не всем в парламенте. Так, 22 народных депутата во главе с Александром Федиенко поинтерсовались у нового премьер-министра Сергея Корецкого, зачем нужен еще один орган по бронированию, но ответа пока не получили.

На днях Forbes Ukraine писал, что создание коордштаба якобы уже утвердили на Ставке, однако концепцию работы должен принять Кабмин. Депутаты, как оказалось, знают не больше.

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"Ну, а Ставка, конечно, депутатам не отчитывается. Кроме того, это решение было принято еще при старом правительстве, а новое правительство сейчас с "квадратными" глазами и само мало что понимает", — говорит "Телеграфу" собеседник во фракции "Слуга народа".

На сайте правительства постановления о создании комитета нет, хотя в сеть якобы его уже слили. То, что в нем прописано, предполагает существенные изменения в процесс бронирования.

Например, если сейчас предприятию, которое претендует на критичность или заново ее подтверждает, нужно обратиться в министерство или местную ОВА (в зависимости от типа компании) и получить такой статус в случае соответствия критериям критичности, после чего в "Дія" оно может автоматически бронировать своих работников в зависимости от квот, то после создания координационного штаба процедура изменится.

Предполагается, что предприятие так же будет подавать пакет документов о признании критичности в министерство или ОВА, а эти органы власти обязаны направить обращение в координационный центр для предоставления рекомендаций и предложений по определению критичности. Только от этих рекомендаций будет зависеть решение.

Именно в период создания штаба и будет временно недоступно бронирование в "Дія".

"Ранее было запланировано, что "Дія " перестает работать, начиная с 8 августа. То есть у компаний могут возникнуть проблемы со скорым, адекватным и логическим перебронированием через "Действие". И есть вероятность, что этот координационный штаб в ручном режиме как раз и будет проверять критичность предприятий", — рассказал журналистам источник в профильном комитете.

Он добавил со ссылкой на неофициальную информацию, что возможность бронирования через " Дія " закроют буквально на месяц, чтобы пересмотреть перечень критичности предприятий.

Считается, что новый механизм поможет увеличить мобилизационный ресурс и перекрыть "схемы" с бронированием. Например, когда забронированные люди не работают на предприятии.

По словам представителей бизнеса, новые правила могут усложнить работу белого бизнеса. Так, они могут задержать подтверждение статуса критически важного предприятия, которое необходимо пройти до 1 сентября, поскольку за такой короткий период нереально проверить всех.

Напомним, украинцев могут объявить в розыск ТЦК из-за одной детали.

Также сообщалось, что в Украине готовят новые правила для 2 млн мужчин, которые прячутся от мобилизации.