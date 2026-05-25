Или работай, или служи: в Украине готовят новые правила для 2 млн мужчин, которые прячутся от мобилизации

В Верховной Раде по-разному оценивают идею возвращения около 2 миллионов мужчин, которые не обновили военные данные, в официальную экономику или армию. Часть депутатов поддерживает экономическое бронирование, другие же считают, что главной проблемой остается недоверие к государству.

Об этом сообщил "Телеграф" со ссылкой на заявления народных депутатов и министра экономики Украины Алексея Соболева.

Накануне министр заявил, что правительство готовит механизм для возвращения мужчин, которые фактически "прячутся" от мобилизации, в экономику или силы обороны. По его словам, во время военного положения человек должен или официально работать и платить налоги, или служить.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан считает, что нужен гибкий подход к экономическому бронированию. По его словам, еще несколько лет назад в парламентском комитете разработали законопроект об упрощенном бронировании для тех, кто официально работает и платит налоги, но правительство тогда его не поддержало.

Відео дня

"Многие просто берут и дают взятки ТЦК, ВВК или делают инвалидность. А это деньги, которые можно было бы официальными платежами давать государству", — сказал Мовчан.

Он также прокомментировал повышение с июля требования к средней зарплате на предприятиях для сохранения критичности — с 21 618 грн до 25 941 грн. По словам депутата, это повышение примерно соответствует уровню инфляции и не должно существенно повлиять на количество забронированных работников.

Мовчан отметил, что для различных сфер должны быть разные условия бронирования. По его словам, работников водоканалов или теплокоммунэнерго нельзя массово мобилизовать даже при низких зарплатах, ведь это критическая инфраструктура для работы городов и общин.

Зато нардеп Богдан Кицак считает, что повышение требований к зарплатам станет дополнительной финансовой нагрузкой для бизнеса. Он заявил, что правительство приняло это решение без консультаций с профильными комитетами парламента.

"За это все время ни от правительства, ни от других институтов не было сформулировано механизма, который стал бы достаточным стимулом, почему такие люди должны выйти на рынок труда и легализоваться", — сказал Кицак.

Депутат также отметил, что эти мужчины продолжают работать в теневой или серой экономике, оставаясь активными участниками экономической жизни. По его мнению, легализация их работы была бы выгодной для государства, ведь налоги можно было бы направить на социальные программы и финансирование Сил обороны.

Кицак добавил, что коррупционные и другие скандалы снижают уровень доверия людей к государству, а без этого стимулировать выход "из тени" будет сложно.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют существенно обновить систему военной службы. Изменения могут касаться как условий службы, так и уровня денежного обеспечения военных.

По данным "Украинской правды", новые контракты для мобилизованных могут включать гарантированную демобилизацию и отсрочку от повторного призыва. Действующим контрактникам также хотят разрешить перезаключать контракты на новых условиях.

Также Фокус ранее сообщал, что власти рассматривают повышение выплат военным. В частности, базовое ежемесячное обеспечение может вырасти до 30 тысяч гривен.