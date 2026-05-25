Або працюй, або служи: в Україні готують нові правила для 2 млн чоловіків, які ховаються від мобілізації

У Верховній Раді по-різному оцінюють ідею повернення близько 2 мільйонів чоловіків, які не оновили військові дані, до офіційної економіки або війська. Частина депутатів підтримує економічне бронювання, інші ж вважають, що головною проблемою залишається недовіра до держави.

Про це повідомив “Телеграф” із посиланням на заяви народних депутатів та міністра економіки України Олексія Соболева.

Напередодні міністр заявив, що уряд готує механізм для повернення чоловіків, які фактично “ховаються” від мобілізації, в економіку або сили оборони. За його словами, під час воєнного стану людина має або офіційно працювати та сплачувати податки, або служити.

Нардеп від фракції “Слуга народу” Олексій Мовчан вважає, що потрібен гнучкий підхід до економічного бронювання. За його словами, ще кілька років тому в парламентському комітеті розробили законопроєкт про спрощене бронювання для тих, хто офіційно працює і платить податки, але уряд тоді його не підтримав.

“Багато хто просто бере і дає хабарі ТЦК, ВЛК або робить інвалідність. А це гроші, які можна було б офіційними платежами давати державі”, — сказав Мовчан.

Він також прокоментував підвищення з липня вимоги до середньої зарплати на підприємствах для збереження критичності — з 21 618 грн до 25 941 грн. За словами депутата, це підвищення приблизно відповідає рівню інфляції і не повинно суттєво вплинути на кількість заброньованих працівників.

Мовчан наголосив, що для різних сфер мають бути різні умови бронювання. За його словами, працівників водоканалів чи теплокомуненерго не можна масово мобілізувати навіть за низьких зарплат, адже це критична інфраструктура для роботи міст і громад.

Натомість нардеп Богдан Кицак вважає, що підвищення вимог до зарплат стане додатковим фінансовим навантаженням для бізнесу. Він заявив, що уряд ухвалив це рішення без консультацій із профільними комітетами парламенту.

“За цей весь час ні від уряду, ні від інших інституцій не було сформульовано механізму, який став би достатнім стимулом, чому такі люди повинні вийти на ринок праці та легалізуватися”, — сказав Кицак.

Депутат також зазначив, що ці чоловіки продовжують працювати в тіньовій або сірій економіці, залишаючись активними учасниками економічного життя. На його думку, легалізація їхньої роботи була б вигідною для держави, адже податки можна було б спрямувати на соціальні програми та фінансування Сил оборони.

Кицак додав, що корупційні та інші скандали знижують рівень довіри людей до держави, а без цього стимулювати вихід “з тіні” буде складно.

