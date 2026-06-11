Даже при бронировании: украинцев могут объявить в розыск ТЦК из-за одной детали

Тысячи мужчин с действующим бронированием рискуют оказаться в розыске из-за отсутствия или просрочки прохождения военно-медицинской комиссии после внесения изменений в правила бронирования. Причиной может стать период, когда старое бронирование уже утратило силу, а новое еще не оформлено.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

В конце мая правительство изменило правила бронирования военнообязанных. Согласно изменениям в постановлении № 76, статус предприятий, имеющих критически важное значение, сохраняется только до 1 сентября. До этого времени компании должны повторно подтвердить свою значимость и заново оформить бронирование работников.

Юристы обращают внимание на возможное возникновение так называемого "окна" неопределенности — промежутка времени, когда предыдущее бронирование уже не действует, а новое еще не вступило в силу.

В ТЦК отмечают, что за неявку на ВЛК розыск не предусмотрен. В то же время адвокат Ростислав Кравец пояснил, что на практике основанием для объявления человека в розыск может стать целый ряд причин.

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"Розыск — это исключительное требование ТЦК, чтобы человек явился туда. И здесь основанием для такого розыска может служить вообще что угодно: уточнение данных, не пройденная ВЛК, несвоевременное представление какой-либо информации", — сказал Кравец.

По словам адвоката Екатерины Анищенко из юридической компании Riyako&Partners, подобные случаи уже имели место на практике. Она рассказала, что после временной утраты предприятием статуса критически важного не всех работников удалось повторно забронировать из-за неактуальной ВЛК.

"А потом предприятие возобновило призыв, но не всех смогло забронировать, так как из-за просроченной медицинской справки некоторых работников объявили в розыск", — пояснила Анищенко.

Юрист также отметила, что, хотя заявки на бронирование через "Дию" официально рассматриваются в течение трех дней, на практике эта процедура может занять до недели. Если за это время в отношении человека появится отметка о розыске, заявку на бронирование могут не одобрить.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что правительство работает над изменениями в правилах бронирования военнообязанных. Они коснутся, в частности, резидентов "Дия.Сити" и критериев определения предприятий, имеющих критически важное значение. По его словам, нововведения должны сделать систему бронирования более прозрачной и снизить риски злоупотреблений.

Кроме того, Министерство экономики обязало предприятия до 1 сентября 2026 года повторно подтвердить статус критически важных. Как заявил министр экономики Алексей Соболев, на переход к новым правилам бизнесу отвели три месяца.