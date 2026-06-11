Навіть із бронюванням: українців можуть оголосити в розшук ТЦК через одну деталь

Тисячі чоловіків із чинним бронюванням можуть ризикувати потрапити в розшук через відсутність або прострочення військово-лікарської комісії після змін до правил бронювання. Причиною може стати період, коли старе бронювання вже втратило чинність, а нове ще не оформлене.

Про це йдеться у матеріалі видання “Телеграф”.

Наприкінці травня уряд змінив правила бронювання військовозобов’язаних. Згідно зі змінами до постанови №76, статус критично важливих підприємств зберігається лише до 1 вересня. До цього часу компанії мають повторно підтвердити свою критичність і заново оформити бронювання працівників.

Юристи звертають увагу на можливе виникнення так званого “вікна” невизначеності — проміжку часу, коли попереднє бронювання вже не діє, а нове ще не набуло чинності.

У ТЦК зазначають, що за непроходження ВЛК розшук не передбачений. Водночас адвокат Ростислав Кравець пояснив, що на практиці підставою для оголошення людини в розшук може стати широкий перелік причин.

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“Розшук – це виключна вимога ТЦК, щоб людина туди з'явилася. І тут підставою для такого розшуку може бути взагалі будь-що: уточнення даних, непройдене ВЛК, несвоєчасне подання якоїсь інформації”, — сказав Кравець.

За словами адвокатки Катерини Аніщенко з юридичної компанії Riyako&Partners, такі випадки вже траплялися на практиці. Вона розповіла, що після тимчасової втрати підприємством статусу критично важливого не всіх працівників вдалося повторно забронювати через неактуальну ВЛК.

“А потім підприємство поновило критичність, але не всіх людей змогло забронювати, бо через неактуальну ВЛК деяких працівників оголосили в розшук”, — пояснила Аніщенко.

Юристка також зазначила, що хоча заявки на бронювання через “Дію” офіційно розглядають протягом трьох днів, на практиці процедура може тривати до тижня. Якщо за цей час щодо людини з’явиться відмітка про розшук, заявку на бронювання можуть не погодити.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що уряд працює над змінами до правил бронювання військовозобов’язаних. Вони стосуватимуться зокрема резидентів Дія.City та критеріїв визначення критично важливих підприємств. За його словами, нововведення мають зробити систему бронювання більш прозорою та зменшити ризики зловживань.

Крім того, Міністерство економіки зобов’язало підприємства до 1 вересня 2026 року повторно підтвердити статус критично важливих. Як заявив міністр економіки Олексій Соболєв, для переходу на нові правила бізнесу надали три місяці.