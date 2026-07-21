Бронирование через "Дію" могут поставить на паузу, — Forbes

Статус критичности предприятий и, как следствие, резервирование военнообязанных сотрудников могут пересмотреть в Украине уже в ближайшее время. Это будет второй пересмотр процесса бронирования с мая.

С середины июля Минэкономики проводит встречи с бизнесом по этому поводу, сообщает Forbes Ukraine. Кроме того, предлагается создать координационный центр, который будет формировать рекомендации для областных военных администраций и профильных министерств.

Его создание уже утвердили на Ставке, однако концепцию работы должен утвердить Кабмин. Решение должны были принять еще на прошлой неделе, однако из-за смены правительства эту процедуру перенесли.

По словам собеседников Forbes Ukraine, обсуждения между Минэкономики и бизнесом продолжаются, но они еще не окончательны.

Предполагается, что в состав нового координационного центра должны войти представители Минэкономики, Генерального штаба, Службы безопасности Украины (СБУ), профильных министерств.

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"Идея координационного штаба состоит в том, чтобы проверять все предприятия, претендующие на статус критически важных, на предмет связей с РФ, наличия уголовных производств и других рисков", – рассказали Forbes Ukraine представители бизнес-ассоциаций на условиях анонимности после встречи с Минэкономики.

Как может работать механизм:

предприятие подает документы в профильное министерство или ОВА;

орган проверяет соответствие критериям и передает документы в координационный штаб;

координационный штаб проводит дополнительную проверку и дает свои рекомендации;

профильное министерство или ОВА принимает решение о предоставлении статуса критически важному предприятию.

Предприятия, которые уже подтвердили статус критически важных, также будут проверятся координационным штабом, однако в Diia.City Union отмечают, что механизм такой проверки пока не определен.

Одним из ключевых изменений для бизнеса, которое обсуждали на встречах, может стать временная остановка бронирования новых работников через приложение "Дія".

По информации Diia. City Union, это объясняется необходимостью качественной обработки документов предприятий, проходящих процедуру подтверждения или получения статуса критичности по обновленным критериям. Как отметил исполнительный директор Diia. City Union Валерий Кушнерчук, приостановить бронирование могут в ближайшее время, а восстановить в обычном формате — в конце июля.

Пока новые правила официально не утвердили правительство, бизнес ориентируется на действующее постановление Кабмина №76.

Считается, что новый механизм поможет увеличить мобилизационный ресурс и перекрыть "схемы" с бронированием. Например, когда забронированные люди не работают на предприятии.

По словам представителей бизнеса, новые правила могут усложнить работу белого бизнеса. Так, они могут задержать подтверждение статуса критически важного предприятия, которое необходимо пройти до 1 сентября, поскольку за такой короткий период нереально проверить всех.

Кроме того, не весь бизнес ознакомлен с деталями новых правил. В Союзе украинских предпринимателей изданию заявили, что с ними никто не совещался и ничего не согласовывал.

Леся Панкратова, консультант Всеукраинского аграрного совета по вопросам бронирования, отмечает, что даже если предприятие подтвердит статус критически важного, оно может не успеть забронировать военнообязанных работников, если срок отсрочки от мобилизации истечет, пока бронирование через "Дія" не будет работать.

Если потерявший бронирование работник будет объявлен в розыск ТЦК, то он потеряет право на повторное бронирование.

Кроме того, существуют и коррупционные риски. Поскольку координационный штаб будет давать рекомендации в отношении предприятий, которые уже соответствуют всем законным критериям, отказы по "неформальным" или не предусмотренным законом основаниям могут создать почву для непрозрачных решений.

"Это вызывает сомнения в прозрачности указанной процедуры и увеличивает риск формирования коррупционных схем", — говорит Панкратова.

Чтобы избежать задержек с бронированием работников, в Diia.City Union советуют компаниям как можно скорее подать документы для подтверждения статуса критически важного предприятия.

Напомним, украинцев могут объявить в розыск ТЦК из-за одной детали.

Также сообщалось, что в Украине готовят новые правила для 2 млн мужчин, которые прячутся от мобилизации.