Бронювання через "Дію" можуть поставити на паузу, — Forbes

Статус критичності підприємств і, як наслідок, резервування військовозобов’язаних співробітників можуть переглянути в Україні вже найближчим часом. Це буде другий перегляд процесу резервування з травня.

З середини липня Мінекономіки проводить зустрічі з представниками бізнесу з цього приводу, повідомляє Forbes Ukraine. Крім того, пропонується створити координаційний центр, який розроблятиме рекомендації для обласних військових адміністрацій та профільних міністерств.

Його створення вже затвердили на Ставці, однак концепцію роботи має затвердити Кабмін. Рішення мали ухвалити ще минулого тижня, проте через зміну уряду цю процедуру перенесли.

За словами співрозмовників Forbes Ukraine, переговори між Мінекономіки та бізнесом тривають, але вони ще не завершилися.

Передбачається, що до складу нового координаційного центру мають увійти представники Мінекономіки, Генерального штабу, Служби безпеки України (СБУ) та профільних міністерств.

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"Ідея координаційного штабу полягає в тому, щоб перевіряти всі підприємства, які претендують на статус критично важливих, на предмет зв’язків із РФ, наявності кримінальних проваджень та інших ризиків", – розповіли Forbes Ukraine представники бізнес-асоціацій на умовах анонімності після зустрічі з Мінекономіки.

Як може працювати цей механізм:

підприємство подає документи до профільного міністерства або ОВА;

орган перевіряє відповідність критеріям і передає документи до координаційного штабу;

координаційний штаб проводить додаткову перевірку та надає свої рекомендації;

профільне міністерство або ОВА ухвалює рішення про надання статусу критично важливому підприємству.

Підприємства, які вже підтвердили статус критично важливих, також будуть перевірятися координаційним штабом, однак у Diia.City Union зазначають, що механізм такої перевірки поки що не визначено.

Однією з ключових змін для бізнесу, яку обговорювали на зустрічах, може стати тимчасове призупинення бронювання нових працівників через додаток "Дія".

За інформацією Diia. City Union, це пов’язано з необхідністю якісної обробки документів підприємств, які проходять процедуру підтвердження або отримання статусу критичної важливості за оновленими критеріями. Як зазначив виконавчий директор Diia. City Union Валерій Кушнерчук, бронювання можуть призупинити найближчим часом, а відновити у звичному форматі — наприкінці липня.

Доки уряд офіційно не затвердить нові правила, бізнес керується чинною постановою Кабміну №76.

Вважається, що новий механізм допоможе збільшити мобілізаційний ресурс і покласти край "схемам" із бронюванням. Наприклад, коли заброньовані особи не працюють на підприємстві.

За словами представників бізнесу, нові правила можуть ускладнити роботу легального бізнесу. Зокрема, вони можуть затримати підтвердження статусу критично важливого підприємства, яке необхідно отримати до 1 вересня, оскільки за такий короткий термін неможливо перевірити всіх.

Крім того, не всі підприємства ознайомлені з деталями нових правил. У Союзі українських підприємців виданню заявили, що з ними ніхто не радився і нічого не узгоджував.

Леся Панкратова, консультантка Всеукраїнської аграрної ради з питань бронювання, зазначає, що навіть якщо підприємство підтвердить статус критично важливого, воно може не встигнути забронювати військовозобов’язаних працівників, якщо термін відстрочки від мобілізації закінчиться, поки бронювання через "Дія" не запрацює.

Якщо працівник, який втратив бронювання, буде оголошений у розшук ТЦК, він втратить право на повторне бронювання.

Крім того, існують і корупційні ризики. Оскільки координаційний штаб надаватиме рекомендації щодо підприємств, які вже відповідають усім законним критеріям, відмови на "неформальних" або непередбачених законом підставах можуть створити підґрунтя для непрозорих рішень.

"Це викликає сумніви щодо прозорості зазначеної процедури та збільшує ризик виникнення корупційних схем", — зазначає Панкратова.

Щоб уникнути затримок із бронюванням працівників, у Diia.City Union радять компаніям якомога швидше подати документи для підтвердження статусу критично важливого підприємства.

Нагадаємо, українців можуть оголосити в розшук ТЦК через одну деталь.

Також повідомлялося, що в Україні готують нові правила для 2 млн чоловіків, які переховуються від мобілізації.