"Гражданские совершили опасный маневр": на Волыни перевернулся автомобиль ТЦК, есть пострадавшие

Вечером 10 сентября в Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате аварии два военнослужащих получили серьезные травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в селе Ворокомле Камень-Каширского района Волынской области. Два гражданских автомобиля "подрезали" машину военнослужащих во время движения, совершив опасный маневр, в результате чего транспортное средство с военными потеряло управление. Подробности сообщили на официальной странице Волынского областного ТЦК и СП в Facebook.

Когда водитель автомобиля из ТЦК потерял управление, машина столкнулась с электрической опорой и перевернулась. После этого электрическая опора сломалась и обрушилась на автомобиль.

Кадры ДТП с участием автомобиля ТЦК на Волыни 10 сентября

В результате ДТП водитель автомобиля военнослужащих ТЦК оказался зажатым в поврежденном салоне. В конце концов мужчину удалось извлечь из автомобиля.

Видео дня

На данный момент известно, что двое сотрудников ТЦК получили серьезные травмы в результате аварии. Водитель находится в тяжелом состоянии, пассажир — в состоянии средней тяжести, обоих госпитализировали в медицинское учреждение. Также пострадали еще двое пассажиров, находившихся на заднем сиденье автомобиля: они отделались ссадинами и ушибами.

Волынский областной ТЦК рассказал о последствиях ДТП в области Фото: Скрін

По факту инцидента правоохранительные органы проводят соответствующие следственные действия. Все обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, 9 сентября журналист Виталий Глагола сообщил, что в Мукачево в Закарпатье велосипедиста силой затолкали в микроавтобус ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий.

Кроме того, в полиции и ТЦК прокомментировали инцидент во Львове, когда военнослужащий "тряс" женщину, которая блокировала подъезд.