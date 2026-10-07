У Києві здійнялися пожежі, у Дніпрі — удар по промисловому підприємству: перші наслідки атаки РФ

Внаслідок масованої атаки балістичних ракет і гіперзвукових "Цирконів" у Києві здійнялися пожежі у низці районів. У Дніпрі ворог атакував промислове підприємство.

У столиці наслідки ворожої атаки зафіксовані у чотирьох районах: Дарницькому, Подільському, Оболонському та Шевченківському. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За даними міського голови, в Оболонському районі зафіксовано влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському ворог поцілив по складських приміщеннях, через що спалахнула пожежа. На місця відправилися фахівці екстрених служб.

Через деякий час мер також повідомив про наслідки атаки в інших районах Києва. У Дарницькому районі на відкритій території палають уламки ворожої цілі. У Шевченківському районі сталося влучання ворожих ракет на територію нежитлової забудови. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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За уточненням Київської міської військової адміністрації, у Подільському районі фіксується пошкодження складського приміщення внаслідок ворожої атаки.

Журналіст Андрій Смолій також повідомив, що у Києві тривають пожежі після ударів балістичних ракет росіян. Він розповів, що ворог також намагався атакувати енергетичні об'єкти України — Трипільську ТЕЦ та Кременчуцьку ГЕС, проте офіційних даних про це немає.

Над Києвом здійнявся сильний дим після атаки росіян Фото: Андрій Смолій

Окрім того, Смолій повідомив про ймовірну спробу росіян атакувати енергетичні об'єкти у Київській області.

Також відомо про атаку балістичних ракет росіян на Дніпро. За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, ракети поцілили по промисловому підприємству у місті. Інформація щодо наслідків та поранених на момент публікації встановлюється.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готуються до нового масованого удару по Україні.

Також 6 жовтня РФ атакувала міст через Дніпро у Запоріжжі.