Рух перекритий: росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі, є поранені (фото)

Уночі 6 жовтня росіяни атакували Запоріжжя, уразивши один із мостів через річку Дніпро. Відомо про щонайменше двох поранених внаслідок обстрілу та пожежу.

Внаслідок атаки рух через конструкцію довелося призупинити. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий", — зазначив Семікін.

Посадовець також показав наслідки удару по мосту. На фотографії видно вибоїну, що утворилася посеред дорожнього полотна. Водночас інформації про те, наскільки серйозними є пошкодження конструкції, в ОВА на момент публікації не розкрили.

Пошкоджений через атаку РФ міст у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Також відомо, що після атаки здійнялася пожежа у Запоріжжі. Судячи з кадрів, оприлюднених в ОВА, загорілися автомобілі, що стояли поруч. Щонайменше двоє чоловіків постраждали внаслідок обстрілу віком 43 та 54 років. Обоє обійшлися легкими ушкодженнями і наразі госпіталізовані і перебувають під наглядом медиків.

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У зв'язку із цим у відомстві закликали мешканців враховувати ситуацію із тимчасовим перекриттям мосту і стежити за офіційною інформацією.

За даними Повітряних сил, упродовж ночі росіяни атакували Запоріжжя та область ударними безпілотниками, а також керованими авіаційними бомбами (КАБ). Однак даних щодо того, яким саме озброєнням ворог вдарив по мосту, не розголошували.

Нагадаємо, 5 жовтня видання Forbes з посиланням на опитування агентства Інтерфакс-Україна повідомило, що великі торгові мережі Києва готують ротації працівників через удари РФ по мостах.

Також днями РФ уразила Північний міст у Києві, внаслідок чого постраждали люди.