Удар по Північному мосту: Кличко повідомив про постраждалих (фото)
Ворожий дрон завдав удару по мосту в той момент, коли на ньому перебували десятки автомобілів.
Поранення отримали двоє людей. Одному з них надали допомогу на місці, другого госпіталізували, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Дрон впав на проїжджу частину мосту, коли на ньому перебували автомобілі. Момент падіння зафіксували камери відеоспостереження, а очевидці згодом опублікували у соцмережах фото великої діри в дорожньому полотні споруди.
Як видно на опублікованих фотографіях та відео, пошкоджено автомобіль ВАЗ, а також іномарку, у якої зірвало капот.
Після прильоту рух по одній смузі мосту було перекрито.
Опівдні російські терористи знову атакували Київ. О 12:16 Кличко повідомив, що уламки дрона впали на припаркований автомобіль у Дарницькому районі. На фото з пабліку "Київ оперативний" видно, що уламок пробив дах джипа.
Нагадаємо, що після удару по Північному мосту було пошкоджено теплопровід.
Також повідомлялося, що вранці ворог завдав удару по будівлі "Укртелекому" в центрі Дніпра.