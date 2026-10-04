Удар по Північному мосту: Кличко повідомив про постраждалих (фото)

Ворожий дрон завдав удару по мосту в той момент, коли на ньому перебували десятки автомобілів.

Поранення отримали двоє людей. Одному з них надали допомогу на місці, другого госпіталізували, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Дрон впав на проїжджу частину мосту, коли на ньому перебували автомобілі. Момент падіння зафіксували камери відеоспостереження, а очевидці згодом опублікували у соцмережах фото великої діри в дорожньому полотні споруди.

Як видно на опублікованих фотографіях та відео, пошкоджено автомобіль ВАЗ, а також іномарку, у якої зірвало капот.

Після прильоту рух по одній смузі мосту було перекрито.

Фото: Киев оперативный

Фото: Скрин відео

Опівдні російські терористи знову атакували Київ. О 12:16 Кличко повідомив, що уламки дрона впали на припаркований автомобіль у Дарницькому районі. На фото з пабліку "Київ оперативний" видно, що уламок пробив дах джипа.

Видео дня

Фото: Киев оперативный

Нагадаємо, що після удару по Північному мосту було пошкоджено теплопровід.

Також повідомлялося, що вранці ворог завдав удару по будівлі "Укртелекому" в центрі Дніпра.