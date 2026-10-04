Удар по Северному мосту: Кличко сообщил о пострадавших (фото)

Вражеский дрон ударил по мосту в тот момент, когда на нем находились десятки автомобилей.

Ранения получили два человека. Один из них получил помощь на месте, второй госпитализирован, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Дрон рухнул на проезжую часть моста, когда на нем находились автомобили. Момент прилета зафиксировали камеры видеонаблюдения, а очевидцы позже показали в соцсетях большую дыру в дорожном полотне конструкции.

Как видно на опубликованных снимках и видео, повреждены ВАЗ, а также иномарка, у которой сорвало капот.

После прилета движение по одной полосе моста перекрыли.

Фото: Киев оперативный

Фото: Скрин видео

В полдень российские террористы снова атаковали Киев. В 12:16 Кличко сообщил, что обломки дрона упали на припаркованный автомобиль в Дарницком районе. На фото из паблика "Киев оперативный" видно, что обломок прошил крышу джипа.

Видео дня

Фото: Киев оперативный

Напомним, после удара по Северному мосту повреждения получила тепломагистраль.

Также сообщалось, что утром враг ударил по зданию "Укртелекома" в центре Днепра.