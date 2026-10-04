ВС РФ ударили по Северному мосту в Киеве: первые подробности (видео)

Россия продолжает атаковать мосты через Днепр в Киеве, и утро 4 октября не стало исключением.

Враг повторно ударил по Северному мосту в столице, в результате чего над городом поднялся столб дыма. Первые минуты после прилета показал политтехнолог Андрей Смолий, констатировав удар в 10:21.

Фото разлетелись и по местным пабликам. Позже появились кадры, на которых в дорожном полотне моста видна большая воронка: асфальт поврежден, есть возгорание вокруг места удара.

На других кадрах видно, что удар, предположительно дроном "Герань-5", пришелся недалеко от опоры сооружения в тот момент, когда на нем наблюдалось активное движение транспорта.

Этот же мост россияне атаковали вчера, 3 октября, около семи часов утра. Вражеский дрон попал в опору, когда по мосту ехали автомобили.

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