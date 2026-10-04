ЗС РФ ударили по Північному мосту в Києві: перші подробиці (відео)

Росія продовжує атакувати мости через Дніпро в Києві, і ранок 4 жовтня не став винятком.

Ворог вкотре завдав удару по Північному мосту в столиці, внаслідок чого над містом піднявся стовп диму. Перші хвилини після удару показав політтехнолог Андрій Смолій, зазначивши, що удар стався о 10:21.

Фотографії поширилися й у місцевих пабліках. Пізніше з’явилися кадри, на яких у дорожньому полотні мосту видно велику воронку: асфальт пошкоджений, навколо місця удару спостерігається загоряння.

На інших кадрах видно, що удар, імовірно, дроном "Герань-5", припав неподалік від опори споруди в той момент, коли на ній спостерігався інтенсивний рух транспорту.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив атаку, повідомивши, що пошкоджено дорожнє полотно.

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Пізніше він додав, що внаслідок ворожого удару пошкоджено також тепломагістраль, тож у Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води.

Ремонтні бригади працюють над відновленням гарячого водопостачання.

Цей же міст росіяни атакували вчора, 3 жовтня, близько сьомої години ранку. Ворожий дрон влучив у опору, коли по мосту їхали автомобілі.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють, як забезпечити сполучення між правим і лівим берегами Києва у разі серйозного пошкодження мостів через Дніпро. Серед запропонованих варіантів — поромні та понтонні переправи, збільшення кількості автобусів і обмеження руху приватного транспорту.

2 жовтня російські окупанти знову поцілили у Південний міст. Після попередніх ворожих атак 1 жовтня міст вже залишався закритим для автомобілів та поїздів метро.