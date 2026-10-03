Росіяни атакували Північний міст у Києві, рух перекрито, — Кличко

Близько сьомої ранку мер Києва повідомив про удар по Північному мосту. На відео з місця події, що ворожий дрон влучив у опору, коли по переправі їхали авто.

Віталій Кличко повідомив, що наразі рух мостом перекрито. На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.

Транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 відновлено за власними схемами. Втім є зміни у руху тролейбусів:

На лівому березі, №№ 29, 30, 31, 47 — від вул. Милославської до Дарницької площі;

На правому березі, № 29, 30, 31, 47 — від залізничної платформи "Куренівка", ст.м. "Лукʼянівська", вул. Кадетський гай та ст. м "Мінська" до ст. м "Почайна".

Повітряні сили України тим часом повідомили, що у ніч на 3 жовтня (з 18:00 02 жовтня) противник атакував 157 ударними БпЛА типу Shahed (45 із них — реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Видео дня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Окрім того, уранці ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Наслідки атаки уточнюються.

Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють, як забезпечити сполучення між правим і лівим берегами Києва у разі серйозного пошкодження мостів через Дніпро. Серед запропонованих варіантів — поромні та понтонні переправи, збільшення кількості автобусів і обмеження руху приватного транспорту.

2 жовтня російські окупанти знову поцілили у Південний міст. Після попередніх ворожих атак 1 жовтня міст вже залишався закритим для автомобілів та поїздів метро.