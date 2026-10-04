РФ ударила по "Укртелекому" в Днепре: в здании бушует пожар (фото, видео)

Утром 4 октября российские террористы нанесли удар по центру Днепра.

В результате прилета загорелись верхние этажи помещения связи, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Фото: Днепропетровская ОВА

Местные паблики пишут, что удар пришелся по зданию "Укртелекома". После атаки вспыхнул масштабный пожар.

Осторожно: в видео присутствует ненормативная лексика.

На место выехали все экстренные службы. О пострадавших пока информации нет.

Фото: Соцсети

Накануне враг в третий раз ударил рядом с мэрией Днепра. Вся парковка возле здания была усыпана осколками и кусками битого кирпича, а фотографии разместил в соцсетях городской голова Борис Филатов, отметив, что его кабинет — "в банке целей".

Видео дня

Фото: Facebook/Борис Филатов

Неспокойно и в области. Только за последние сутки враг 10 раз атаковал три района области беспилотниками: Никопольский, Павлоградский и Криворожский. Поврежден транспорт и предприятие, о раненых или погибших не сообщается.

Всего этой ночью РФ запустила по Украине 135 ударных беспилотников, из которых 52 — реактивные. 125 беспилотников были уничтожены и подавлены. Зафиксированы попадания в пяти локациях и в стольких же — падение обломков.

Напомним, 2 октября враг ударил по многоквартирному дому в Днепре. Ранения получила 77-летняя женщина.

Также сообщалось, что в результате атаки 28 сентября был поврежден один из объектов "Укртелекома".