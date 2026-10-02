Россия атаковала многоквартирный дом в Днепре: на месте удара начался пожар

Российские оккупанты нанесли удар по Днепру. Армия РФ попала в многоквартирный дом.

По сообщению Днепропетровской областной государственной администрации, после удара ВС РФ в многоквартирном доме возник пожар. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Александр Ганжа, глава Днепропетровской областной государственной администрации, сообщил, что на месте пожара продолжается спасательная операция. Спасатели эвакуируют людей с верхних этажей.

Также уже известно, что в результате атаки ранения получила 77-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Мы сообщали, что Киев пережил еще одну ночь воздушных тревог и атак вражеских дронов. Так же стало известно о падении БПЛА в нескольких районах города.

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Напомним, что Россия нанесла удар по зданию ДТЭК в Павлограде. Также сообщалось, что политолог заявил о новой фазе войны после удара по Южному мосту.