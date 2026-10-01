"Красные линии" пали: политолог заявил о новой фазе войны после удара по Южному мосту

Бывший народный депутат Вадим Денисенко заявил, что удар по Южному мосту стал началом опасного эксперимента врага и изменил все правила войны в Украине.

Удар российских оккупантов по Южному мосту свидетельствует об изменении правил игры в войне, поскольку россияне фактически нарушили неофициальную договоренность о неприкосновенности мостовых переходов. Об этом в своём Facebook написал известный политолог и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко.

По словам политолога, в последнее время между сторонами существовали определенные "красные линии".

"В последнее время в украино-российской войне существовало несколько красных линий. И одна из них — мосты. Мы не наносим удары по Крымскому мосту, россияне не наносят удары по мостам через Днепр. Сегодня эта договоренность нарушена", — написал Денисенко.

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Стоит отметить, что в 2024 году информацию о негласных договоренностях по поводу мостов публично озвучил и военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирёв, когда давал интервью "Главред".

Денисенко считает, что изменение стратегии России в отношении мостов может быть связано сразу с несколькими факторами.

Во-первых, по мнению политолога, у России сейчас может быть как минимум два месяца на то, чтобы проверить эффективность новых реактивных "Шахедов", поскольку Украина пока не располагает достаточной защитой от таких беспилотников. Эксперт считает, что оккупанты попытаются проверить, способна ли целенаправленная серия ударов по одной точке вывести из строя такую прочную конструкцию, как мост.

"Похоже, сейчас принято решение проверить, могут ли эти "Шахеды" повредить мост настолько, что он перестанет функционировать", — написал Денисенко.

В то же время эксперт отметил, что Южный мост представляет собой прочную конструкцию, поэтому один удар, по его оценке, не должен привести к его разрушению, а вот серия целенаправленных ударов по одному участку теоретически может оказать более значительный эффект.

"Мост — довольно прочная конструкция, и одним ударом его не снести, но целенаправленные удары в одну точку, в теории, могут дать результат. Сейчас россияне начали этот "эксперимент", — заявил он.

Во-вторых, Денисенко говорит о Крымском мосте. По его словам, Владимир Путин осознает, что Украина снова может его атаковать, но на данном этапе войны все понимают, что этот объект уже утратил то особое символическое значение, которое имел в начале полномасштабного вторжения.

"Путин осознает, что Украина попытается атаковать Крымский мост. Но, и это очень важно, на данном этапе войны Крымский мост утратил то сакральное символическое значение, которое он имел в начале войны", — написал политолог.

Денисенко упомянул о давлении со стороны Трампа

Еще одним фактором политолог назвал позицию президента США Дональда Трампа в отношении ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

По мнению Денисенко, в Кремле могут рассчитывать на то, что Украина не будет отвечать на атаки по мостам усилением ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и объектам нефтеперевалки из-за давления со стороны США.

"Путин считает, что мы сейчас находимся под давлением Трампа в связи с ударами по НПЗ и не осмелимся асимметрично ответить, усилив удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтеперевалочным терминалам", — утверждает Денисенко.

При этом он считает, что Украина должна использовать эту ситуацию в переговорах с США и добиваться усиления давления на Россию.

"У нас нет выбора: нам нужно ужесточать позицию в переговорах с США и требовать оказать давление на РФ", — написал политолог.

Удар по Южному мосту носит символический характер

Отдельно Денисенко обратил внимание на дату нападения. Он считает, что выбор 1 октября мог быть неслучайным, поскольку в этот день в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины.

"День атаки на мост выбран не случайно. Это специально приурочено ко Дню защитника", — написал он.

Напомним, что 1 октября в Киеве российские дроны атаковали Южный мост; было зафиксировано два попадания вблизи его опорной части. В момент атаки по мосту следовал поезд метро, но пассажиры не пострадали. После ударов движение метро и наземного общественного транспорта по мосту было остановлено, а специалисты приступили к обследованию сооружения.

Кроме того, мы писали, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Берлине назвал Владимира Путина "выдающимся государственным деятелем" и заявил, что считает его приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира.