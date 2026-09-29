"Лучший для Европы": Токаев похвалил Путина на пресс-конференции в Берлине (видео)

Во время визита в Берлин президент Казахстана Токаев назвал Путина наиболее приемлемым лидером РФ для Европы и вновь призвал срочно прекратить войну в Украине.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 29 сентября заявил, что считает президента РФ Владимира Путина "наиболее приемлемой политической фигурой" для руководства Россией не только для Центральной Азии, но и для Европы и всего мира. Это заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции Токаева с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Об этом пишет немецкое издание AOL.

В ходе беседы с журналистами Токаев подчеркнул, что поддерживает с российским диктатором Владимиром Путиным хорошие личные и рабочие контакты, а также убежден в его "уникальных качествах" как главы государства.

"Президента Путина я считаю, можно сказать, выдающимся государственным деятелем", — сказал Токаев в отрывке из выступления, который был опубликован после пресс-конференции.

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По словам президента Казахстана, Путин как лидер России является "наиболее приемлемой политической фигурой" для Центральной Азии, включая Казахстан, а также, по его мнению, для Европы и всего мира.

"Президент Путин, я считаю его, можно сказать, выдающимся государственным деятелем. И сегодня я с достаточно большой уверенностью говорил, что президент Путин как государственный деятель, как руководитель России — наиболее приемлемая политическая фигура, как бы странно это ни звучало для вас, и для Центральной Азии, включая Казахстан, на мой взгляд, и для Европы, и для всего мира", — заявил президент Казахстана.

Он также добавил, что очень хорошо знает главу Кремля лично и считает, что тот обладает всеми необходимыми качествами для управления страной "со сложной историей и собственным пониманием стратегических целей".

Отметим, что приведённая оценка является личной позицией Токаева, а не совместным заявлением Казахстана и Германии или позицией Евросоюза.

Токаев вновь заговорил о прекращении войны

Помимо похвалы в адрес российского диктатора, Касым-Жомарт Токаев вновь затронул тему полномасштабного российского вторжения в Украину. Президент Казахстана высказался за немедленное прекращение боевых действий на нынешней линии фронта.

Основные тезисы Токаева о войне:

"Замораживание" конфликта: казахстанский лидер выступает за фиксацию линии боевых действий и прекращение огня без предварительных условий.

казахстанский лидер выступает за фиксацию линии боевых действий и прекращение огня без предварительных условий. Переход к переговорам: по мнению Токаева, стороны должны немедленно сесть за стол переговоров для поиска компромисса.

по мнению Токаева, стороны должны немедленно сесть за стол переговоров для поиска компромисса. Дипломатический путь: он подчеркнул, что дальнейшая эскалация угрожает глобальной безопасности, поэтому у дипломатии нет альтернатив.

Таким образом, Токаев повторил позицию, которую уже озвучивал ранее. 25 июля 2026 года во время встречи с Путиным в Омске он предложил заморозить конфликт, после чего вернуться к переговорному процессу по обновленной "стамбульской формуле", предусмотрев гарантии со стороны великих держав.

В сентябрьском заявлении Токаев вновь связал прекращение боевых действий с переходом к дипломатическим переговорам.

Что известно о позиции Токаева по поводу войны

Несмотря на то, что Казахстан официально заявляет о нейтралитете в отношении войны в Украине и публично заявляет о соблюдении западных санкций против РФ, Астана остается одним из ключевых экономических и политических партнеров Москвы в регионе. Об этом говорится в официальной оценке правительства Великобритании.

В то же время Астана воздерживается от прямого присоединения к официальным ультимативным требованиям Москвы о капитуляции Украины или безоговорочном признании аннексии её территорий. Во время совместных публичных мероприятий с западными лидерами Токаев постоянно подчеркивает, что конфликт необходимо заморозить под гарантии великих держав из-за угрозы дальнейшей глобальной эскалации. Это подтверждает официальный ресурс правительства Казахстана.

Такая позиция позволяет Казахстану поддерживать дружеские отношения с Кремлем и одновременно позиционировать себя в качестве прагматичного посредника для стран Запада.

Предпосылки заявления

Заявление Токаева прозвучало на фоне новых дипломатических контактов в связи с войной России против Украины. В частности, 29 сентября стало известно, что спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с представителями американских ведомств. Среди тем обсуждались возможные пути завершения войны и потенциальное сотрудничество в энергетической сфере между США и Россией после окончания боевых действий.

Украина также обсуждает возможные форматы прекращения огня. 22 сентября Владимир Зеленский сообщил после встречи с Дональдом Трампом о переговорах по энергетическому перемирию и возможности дальнейших переговоров о завершении войны.

Напомним, 51 страна-член ООН призвала Россию согласиться на полное, немедленное и безоговорочное прекращение огня и начать содержательные переговоры о мире. Совместное заявление накануне заседания Совета Безопасности ООН обнародовали верховный представитель ЕС Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Подписавшие заявление стороны также подчеркнули необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности государств и выразили обеспокоенность российскими ударами по гражданской инфраструктуре и украинскому экспорту зерна.

Кроме того, мы писали о том, что после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа президенты Украины и США обсудили меры, направленные на то, чтобы заставить РФ пойти на мир.