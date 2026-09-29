"Найкращий для Європи": Токаєв похвалив Путіна на пресконференції у Берліні (відео)

Під час візиту до Берліна президент Казахстану Токаєв назвав Путіна найбільш прийнятним лідером РФ для Європи та знову закликав терміново заморозити війну в Україні.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 29 вересня заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна "найбільш прийнятною політичною фігурою" для керівництва Росією не лише для Центральної Азії, а й для Європи та світу. Ця заява пролунала під час спільної пресконференції Токаєва з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні. Про це пише німецьке видання AOL.

Під час спілкування з журналістами Токаєв підкреслив, що підтримує з російським диктатором Володимиром Путіним хороші особисті та робочі контакти, а також переконаний у його "унікальних якостях" як керівника держави.

"Президента Путіна я вважаю, можна сказати, видатним державним діячем", — сказав Токаєв у фрагменті виступу, який поширили після пресконференції.

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За словами президента Казахстану, Путін як керівник Росії є "найбільш прийнятною політичною фігурою" для Центральної Азії, включно з Казахстаном, а також, на його думку, для Європи та всього світу.

"Президент Путін, я вважаю його, можна сказати, видатним державним діячем. І сьогодні я з достатньо великою впевненістю говорив, що президент Путін як державний діяч, як керівник Росії — найбільш прийнятна політична фігура, як це не дивно для вас звучить, і для Центральної Азії, включаючи Казахстан, на мою думку, і для Європи, і для всього світу", — заявив президент Казахстану.

Він також додав, що дуже добре знає очільника Кремля особисто і вважає, що той володіє всіма необхідними якостями для управління країною "зі складною історією та власним розумінням стратегічних цілей".

Зазначимо, що наведена оцінка є особистою позицією Токаєва, а не спільною заявою Казахстану та Німеччини чи позицією Євросоюзу.

Токаєв знову заговорив про замороження війни

Окрім похвали на адресу російського диктатора, Касим-Жомарт Токаєв знову порушив тему повномасштабного російського вторгнення в Україну. Президент Казахстану висловився за негайне припинення бойових дій на поточній лінії фронту.

Ключові тези Токаєва щодо війни:

"Заморожування" конфлікту: казахстанський лідер виступає за фіксацію лінії бойових дій і припинення вогню без попередніх умов.

казахстанський лідер виступає за фіксацію лінії бойових дій і припинення вогню без попередніх умов. Перехід до переговорів: на думку Токаєва, сторони мають негайно сісти за стіл переговорів для пошуку компромісу.

на думку Токаєва, сторони мають негайно сісти за стіл переговорів для пошуку компромісу. Дипломатичний трек: він наголосив, що подальша ескалація загрожує глобальній безпеці, тому дипломатія не має альтернатив.

Таким чином, Токаєв повторив позицію, яку вже озвучував раніше. 25 липня 2026 року під час зустрічі з Путіним в Омську він запропонував заморозити конфлікт, після чого повернутися до переговорного процесу за оновленою "стамбульською формулою", передбачивши гарантії великих держав.

У вересневій заяві Токаєв знову пов'язав припинення бойових дій із переходом до дипломатичних переговорів.

Що відомо про позицію Токаєва щодо війни

Попри те, що Казахстан офіційно декларує нейтралітет щодо війни в Україні та публічно заявляє про дотримання західних санкцій проти РФ, Астана залишається одним із ключових економічних та політичних партнерів Москви в регіоні. Про це йдеться в офіційній оцінці уряду Великої Британії.

Водночас Астана утримується від прямого приєднання до офіційних ультимативних вимог Москви щодо капітуляції України чи беззастережного визнання анексії її територій. Під час спільних публічних заходів із західними лідерами Токаєв постійно акцентує, що конфлікт потрібно заморозити під гарантії великих держав через загрозу подальшої глобальної ескалації. Це підтверджує офіційний ресурс уряду Казахстану.

Така позиція дозволяє Казахстану зберігати дружні стосунки з Кремлем і одночасно позиціювати себе як прагматичного посередника для країн Заходу.

Передумови заяви

Заява Токаєва пролунала на тлі нових дипломатичних контактів навколо війни Росії проти України. Зокрема, 29 вересня стало відомо, що спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні переговори з представниками американських відомств. Серед тем були можливі шляхи завершення війни та потенційна енергетична співпраця США і Росії після завершення бойових дій.

Україна також обговорює можливі формати припинення вогню. Володимир Зеленський 22 вересня повідомляв після зустрічі з Дональдом Трампом про обговорення енергетичного перемир'я та можливості подальших переговорів щодо завершення війни.

Нагадаємо, 51 країна-член ООН закликала Росію погодитися на повне, негайне та безумовне припинення вогню і розпочати змістовні переговори про мир. Спільну заяву напередодні засідання Ради Безпеки ООН оприлюднили високий представник ЄС Кая Каллас та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Підписанти також наголосили на необхідності дотримання суверенітету й територіальної цілісності держав та висловили занепокоєння російськими ударами по цивільній інфраструктурі й українському зерновому експорту.

Також ми писали про те, що після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа президенти України та США обговорили заходи, спрямовані на примушення РФ до миру.