У США пройшли переговори щодо війни в Україні: хто таємно просуває інтереси РФ

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні нові переговори щодо війни в Україні та майбутніх енергетичних угод між США та РФ.

Спецпредставник президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв провів у Вашингтоні новий раунд переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про переговори 29 вересня повідомило видання Reuters із посиланням на американського посадовця.

Як пишуть журналісти, Дмитрієв зустрічався з представниками Міністерства фінансів США та Міністерства енергетики. Однією з тем були можливі майбутні енергетичні проєкти між Вашингтоном і Москвою після закінчення війни.

Також, за інформацією Reuters, під час зустрічей обговорювались шляхи мирного врегулювання війни в Україні. Водночас у повідомленні агентства немає даних про досягнення конкретної домовленості щодо припинення бойових дій або про узгодження нового мирного плану.

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Нові переговори відбуваються після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Нью-Йорку. Серед тем їхньої розмови була пропозиція щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

Зеленський після зустрічі заявляв, що Україна готова розглянути таке "енергетичне перемир’я", однак зауважив, що пов'язує його з припиненням Росією ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Ще одна важлива деталь нинішніх переговорів — енергетичний напрямок. Reuters зазначає, що представники США та Дмитрієв говорили про можливі енергетичні ініціативи між двома країнами після завершення війни. При цьому йдеться саме про можливу майбутню співпрацю. Reuters не повідомляє про укладення конкретних контрактів або домовленостей щодо постачання російських енергоресурсів до США.

За словами американського чиновника, переговори були "конструктивними".

Яку роль у переговорах відіграє Дмитрієв

Кирило Дмитрієв — одна з найважливіших і водночас найменш публічних постатей у системі неофіційної ("back-channel") дипломатії Кремля. Його залучають, коли офіційна дипломатія МЗС РФ через санкції та токсичність заходить у глухий кут.

Офіційна посада Дмитрієва — генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), однак реальний спектр його завдань виходить далеко за межі фінансів та інвестицій. Путін неодноразово довіряв Дмитрієву роль "економічного та дипломатичного спецпосланця" в контактах із Заходом.

Зазначимо, що Дмитрієв має давні зв'язки з американськими бізнес- і політичними колами, які сформувалися завдяки його освіті (навчався в Стенфорді та Гарварді) та роботі в західних компаніях (Goldman Sachs, McKinsey). Під час першого президентського терміну Трампа саме Дмитрієв шукав виходи на його команду через Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. Про це йшлося в звіті спеціального прокурора США Роберта Мюллера про розслідування російського втручання у вибори 2016 року, опублікований Міністерством юстиції США у 2019 році.

Зазвичай Дмітрієв використовує економічні питання як один із напрямів переговорів. Про це свого часу повідомляло видання The Wall Street Journal.

Він намагається змістити фокус із політичних та військових умов врегулювання війни на майбутню економічну вигоду для США:

Енергетичні угоди: пропонує американському бізнесу та адміністрації проєкти в енергетичному секторі після завершення війни. Скасування санкцій: намагається прив'язати будь-які кроки до часткового або повного зняття обмежень з російських активів та інституцій (зокрема РФПІ). Спільні інвестиції: просуває ідею, що лояльність Вашингтона чи компроміси щодо України можуть бути "компенсовані" вигідними контрактами з РФ.

До речі, оскільки Дмитрієв офіційно не є співробітником МЗС Росії чи дипломатом, його заяви на перемовинах не зв'язують Кремль жорсткими юридичними зобов'язаннями. Це дозволяє Москві через нього:

випробовувати "червоні лінії" Вашингтона без ризику дипломатичного скандалу;

промацувати гнучкість нової адміністрації США щодо поступок з боку України (наприклад, щодо "енергетичного перемир'я" чи заморожування лінії фронту);

передавати меседжі безпосередньо вищому керівництву США в обхід бюрократичних процедур.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін 28 вересня продовжив повноваження Дмитрієва на посаді глави РФПІ ще на п'ять років. Це підтверджує Reuters, який посилається на президентський указ.

Наразі Reuters повідомляє про контакти Дмитрієва з американськими посадовцями без української делегації.

Нагадаємо, 5 вересня Дмитрієв перед зустріччю з Путіним провів із Віткоффом і Кушнером тригодинну розмову за обідом у Москві. А вже під час Генасамблеї ООН Дмитрієв мав розмову з американськими представниками.

Також ми писали, що Зеленський окреслив три напрями, які Україна обговорює для наближення до перемир’я з Росією, серед них припинення ударів по енергетиці та морське перемир’я. Третій варіант запропонували США — тристоронні переговори України, Росії та США.