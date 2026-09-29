В США прошли переговоры по поводу войны в Украине: кто тайно продвигает интересы РФ

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев провёл в Вашингтоне новые переговоры по поводу войны в Украине и будущих соглашений в сфере энергетики между США и РФ.

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне новый раунд переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. О переговорах 29 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Как пишут журналисты, Дмитриев встречался с представителями Министерства финансов США и Министерства энергетики. Одной из тем стали возможные будущие энергетические проекты между Вашингтоном и Москвой после окончания войны.

Кроме того, по информации Reuters, в ходе встреч обсуждались пути мирного урегулирования войны в Украине. В то же время в сообщении агентства нет данных о достижении конкретной договоренности о прекращении боевых действий или о согласовании нового мирного плана.

Видео дня

Новые переговоры проходят после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке. Среди тем их беседы было предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Зеленский после встречи заявил, что Украина готова рассмотреть такое "энергетическое перемирие", однако отметил, что связывает его с прекращением Россией ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Еще одна важная деталь нынешних переговоров — энергетическое направление. Reuters отмечает, что представители США и Дмитриев обсуждали возможные энергетические инициативы между двумя странами после окончания войны. При этом речь идет именно о возможном будущем сотрудничестве. Reuters не сообщает о заключении конкретных контрактов или договоренностей о поставках российских энергоресурсов в США.

По словам американского чиновника, переговоры были "конструктивными".

Какую роль в переговорах играет Дмитриев

Кирилл Дмитриев — одна из важнейших и в то же время наименее публичных фигур в системе неофициальной ("back-channel") дипломатии Кремля. К нему прибегают, когда официальная дипломатия МИД РФ из-за санкций и токсичности заходит в тупик.

Официальная должность Дмитриева — генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), однако реальный спектр его задач выходит далеко за рамки финансов и инвестиций. Путин неоднократно доверял Дмитриеву роль "экономического и дипломатического спецпосланника" в контактах с Западом.

Отметим, что Дмитриев имеет давние связи с американскими деловыми и политическими кругами, которые сложились благодаря его образованию (он учился в Стэнфорде и Гарварде) и работе в западных компаниях (Goldman Sachs, McKinsey). Во время первого президентского срока Трампа именно Дмитриев искал контакты с его командой через Джареда Кушнера и Стива Виткоффа. Об этом говорилось в отчете специального прокурора США Роберта Мюллера о расследовании российского вмешательства в выборы 2016 года, опубликованном Министерством юстиции США в 2019 году.

Как правило, Дмитриев использует экономические вопросы в качестве одного из направлений переговоров. Об этом в свое время сообщало издание The Wall Street Journal.

Он пытается перенести акцент с политических и военных условий урегулирования войны на будущую экономическую выгоду для США:

Энергетические соглашения: предлагает американскому бизнесу и администрации проекты в энергетическом секторе после окончания войны. Отмена санкций: пытается увязать любые шаги с частичным или полным снятием ограничений с российских активов и институтов (в частности, РФПИ). Совместные инвестиции: продвигает идею, что лояльность Вашингтона или компромиссы в отношении Украины могут быть "компенсированы" выгодными контрактами с РФ.

Кстати, поскольку Дмитриев официально не является сотрудником МИД России или дипломатом, его заявления на переговорах не налагают на Кремль жестких юридических обязательств. Это позволяет Москве через него:

проверять "красные линии" Вашингтона без риска дипломатического скандала;

прощупывать гибкость новой администрации США в отношении уступок со стороны Украины (например, в отношении "энергетического перемирия" или замораживания линии фронта);

передавать сообщения напрямую высшему руководству США в обход бюрократических процедур.

Известно, что 28 сентября российский диктатор Владимир Путин продлил полномочия Дмитриева на посту главы РФПИ ещё на пять лет. Это подтверждает агентство Reuters, которое ссылается на президентский указ.

В настоящее время агентство Reuters сообщает о контактах Дмитриева с американскими чиновниками без участия украинской делегации.

Напомним, 5 сентября Дмитриев перед встречей с Путиным провел с Виткоффом и Кушнером трехчасовую беседу за обедом в Москве. А уже во время Генеральной Ассамблеи ООН Дмитриев провел беседу с американскими представителями.

Кроме того, мы писали, что Зеленский обозначил три направления, которые Украина обсуждает для достижения перемирия с Россией, в том числе прекращение ударов по энергетическим объектам и морское перемирие. Третий вариант предложили США — трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США.