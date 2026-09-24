Посланник Путина летит в США: в Нью-Йорке его ждут представители Трампа

Посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев отправляется в США, где встретится с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры состоятся в Нью-Йорке в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщили два источника Reuters, знакомые с ходом подготовки переговоров.

По их данным, Путин одобрил визит Дмитриева в США. Эта встреча должна стать продолжением контактов, установленных после переговоров российского президента с представителями США в Кремле в начале сентября.

По словам одного из собеседников агентства, цель поездки — поддерживать диалог между Россией и США и продолжать усилия по достижению мира. На переговорах Дмитриева в Нью-Йорке планируется обсудить экономическое сотрудничество, энергетику и мирное урегулирование войны в Украине.

Встреча Дмитриева, Виткоффа и Кушнера станет продолжением их предыдущих контактов. 5 сентября Дмитриев перед встречей с Путиным провел с Виткоффом и Кушнером трехчасовую беседу за обедом в Москве.

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Ранее в ходе контактов с представителями администрации Трампа Дмитриев участвовал в переговорах об ослаблении санкций в отношении морских поставок российской нефти, а также в нескольких обменах пленными между Россией и США. В Reuters отметили, что Дмитриев учился в США, работал в Goldman Sachs и McKinsey и в России считается одним из наиболее ориентированных на контакты с США переговорщиков.

Ранее отмечалось, что в Москве пока не обсуждали возможный визит Путина в США. В то же время предстоящий саммит уже побудил российских экспертов подготовить документы к возможной встрече.

Особую реакцию вызвала встреча Бессента и Силуанова, состоявшаяся в кулуарах саммита "Большой двадцатки". В Белом доме её назвали продуктивной, тогда как в Европе встречу восприняли негативно. Украинские эксперты считают, что Трамп может попытаться возобновить переговорный процесс и использовать его для достижения внешнеполитического результата в преддверии выборов. Реальные перспективы достижения договоренностей, по их мнению, можно будет оценивать по ситуации на фронте и интенсивности российских ударов по украинскому тылу в ближайшие недели.