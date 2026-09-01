Трамп снова идет к Путину: что стоит за тайной дипломатией США и РФ

Встреча Бессента и Силуанова на саммите G20 вызвала неоднозначную реакцию: Белый дом назвал её продуктивной, европейцы — возмутились. Украинские эксперты видят в этом попытку Трампа перезапустить переговорный процесс и добиться внешнеполитического успеха перед выборами. Но будет ли реальный прогресс — зависит от того, изменится ли интенсивность обстрелов украинских тылов в ближайшие недели.

Впервые за долгое время министр финансов США Скотт Бессент встретился с министром финансов России Антоном Силуановым на саммите G20 в Эшвилле, Северная Каролина. И, как сообщили журналисты FOX Business, ссылаясь на слова Бессента, он "продвигал 28-пунктный план мира президента Трампа для Украины".

В Белом доме назвали встречу с главой Минфина РФ "продуктивной" и подтвердили, что она была посвящена урегулированию по Украине. Но она, тем не менее, вызвала протест со стороны европейских чиновников, пишет Politico.

Приглашение России знаменует резкое изменение политики по сравнению с тем, как США проводили подобные встречи при Байдене после вторжения в Украину в 2022 году. Раньше американские чиновники вместе со своими европейскими коллегами публично протестовали против участия Москвы в международных экономических форумах. Например, тогдашний министр финансов Джанет Йеллен была среди западных чиновников, которые в 2022 году покинули встречу G20, когда начал выступать представитель РФ. Но единственное, чего добились европейцы, — это того, что на совместном фото не было российского министра.

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При этом главные разговоры на G20 будут проходить не за официальным столом, а в кулуарах. А вот к чему они могут привести — к долгожданному миру или же обострению военных конфликтов — ещё непонятно, отмечают украинские политологи.

Как американцы пытаются перезапустить мирные переговоры

Так как Россия — член G20, и Москву, по большому счёту, не могли не пригласить, потому что это не G8, которая стала G7, а саммит министров финансов G20. Трамп, скорее всего, рассчитывает, что российская делегация будет участвовать и в самом саммите G20, принимать полноценное участие на уровне глав государств, который планируется в конце этого, считает политолог Руслан Бортник.

"В данное время американцы пытаются перезапустить переговорный процесс. Редклифф приезжал, Уиткофф и Кушнер вчера звонили Зеленскому. И Силуанова приглашают, и с Силуановым Бессент ведёт переговоры в рамках G20. Но ведёт переговоры не об экономике, а о мирном плане Трампа. То есть США пытаются перезапустить переговорный процесс, поскольку Трампу нужен какой-то внешнеполитический успех. Идёт избирательная кампания, на Ближнем Востоке — тупик, по большому счёту. Нужен какой-то успех: или перемирие в Украине, или хотя бы саммит между Путиным, Зеленским и Трампом. Нужны какие-то видимые международные успехи", — говорит Фокусу политолог.

Поэтому, по словам Бортника, американцы пытаются сейчас перезапустить этот переговорный процесс. Кроме того, переговорный процесс всегда является инструментом контроля эскалации. Если переговоров нет, ситуация может развиваться очень реактивно, максимально эскалационно. А пока переговоры идут, стороны друг друга контролируют. И этот хоровод Трамп и американская администрация постоянно водят, чтобы чувствовать напряжение России, чувствовать её действия и контролировать эскалацию.

"Посмотрим, что будет в ближайшие дни в Украине. Снизится ли интенсивность ударов в рамках возможных переговоров. В околополитических кругах начали говорить о том, что Трамп снова собирается возобновить переговоры. Но вернуться не к "анкориджу". Ходят слухи, что ведутся переговоры о возвращении к базовому мирному плану Трампа — как компромисс между украинской позицией и "анкориджем", который США сейчас тоже не собираются и не могут выполнить", — подчёркивает Бортник.

О том, есть ли реальный прогресс в переговорах, можно будет судить в ближайшие недели — по тому, изменится ли интенсивность боевых действий и атак по украинским тылам. Если стороны действительно договорились о чём-то предварительно, это должно проявиться в смягчении ситуации — хотя бы для создания позитивного фона перед возможной встречей. Президент Украины вчера анонсировал приезд Уиткоффа и Кушнера в Украину в ближайшие недели. Это будут знаками того, куда в целом движется ситуация, считает политолог.

Визит министра финансов РФ в США может приблизить завершение войны

То, что на полях саммита G20 встретились министр финансов США и глава Минфина РФ, — по мнению политолога Олега Постернака, нормально и даже конструктивно. Как бы эмоционально мы ни воспринимали происходящее, учитывая действия России против Украины, диалог всё равно необходим.

"Силуанов принадлежит к экономическому блоку правительства, который состоит из представителей российской элиты, и понятно, что он репрезентует бизнес-среду РФ, которая, в принципе, хотела бы, чтобы война закончилась. Поэтому, учитывая, что Скотт Бессент является одним из самых влиятельных членов администрации Трампа, и, кстати, Трамп иногда ему поручает кейсы, не связанные с экономикой, торговлей и финансами, а другие политические вопросы, например, комментирование иранской проблематики, то встреча в рамках Бессента и Силуанова, я считаю, в принципе, как минимальный, но всё же шанс наладить американцам коммуникацию с той частью российской элиты, связанной с экономикой, торговлей и финансами, которые заинтересованы в быстром завершении войны", — подчеркивает в комментарии Фокусу политолог.

По словам Постернака, это не означает, что это может привести к завершению войны, но это означает, что это усилит, возможно, больший вес мнений в среде россиян, которые хотели бы завершения этой страшной войны.

"Любой трек, любые мирные разговоры, любые попытки к миру, любые мирные программы — они имеют шансы при определённых условиях. Это одно из таких условий. Есть непосредственно личная воля Путина, влияние Китая на это, состояние экономики Российской Федерации, операции иностранных спецслужб внутри России. И, разумеется, определённые настроения российского общества, которые, безусловно, могут корректировать ситуацию в дальнейшем. То есть глобально не скажу, что это может привести к колоссальным изменениям. А предметно, на каком-то микроуровне, это в целом очень-очень полезно", — считает политолог.

Незадолго до саммита G20 директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву, что вызвало множество предположений о его истинных целях. Официально детали переговоров не раскрывают обе стороны, лишь сообщают, что встречи касались вопросов безопасности.

А 22 июля президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которой стороны обсудили активизацию дипломатических усилий для приближения завершения войны. Зеленского сказал, что Украина готова к завершению войны на справедливых условиях.