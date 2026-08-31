Министр финансов Скотт Бессент в настоящее время проводит встречу с министром финансов России Антоном Силуановым.

Об этом сообщил журналист FOX Business из кулуаров саммита G20. По его словам, министр финансов Скотт Бессент встречается с российским министром финансов, и секретарь "продвигает 28-пунктный план мира президента Трампа для Украины".

Бессент встречается с россиянином в США

Пока об этой встрече нет подробностей, но кое-что известно о саммите "Большой двадцатки", которая сейчас проходил в Эшвилле, Северная Каролина.

По словам представителей Министерства финансов США, ожидается, что на каждой встрече G20 Бессент будет спрашивать своих коллег, присоединятся ли их страны к США в их стремлении изолировать Иран от мировой экономики. В интервью CNBC утром 31 августа Скотт Бессент дал понять, что цели экономического роста США включают в себя завершение войны с Ираном. Он настаивал на том, что новые усилия администрации Трампа по сокрушению иранской экономики не требуют участия Китая: даже если главный торговый партнер Тегерана и покупатель нефти, не будет сотрудничать, это не будет проблемой, заявил Бессент.

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Также в порядке проведения саммита произошли изменения: включение руководителей крупных компаний США в заседания министров финансов G20 является беспрецедентным событием, отмечают СМИ. В Министерстве финансов США заявили, что администрация Дональда Трампа использует свое председательство в G20 для содействия взаимодействию с частным сектором.

И на саммите уже произошел скандал, когда оказалось, что Министерство финансов США запретило некоторым репортерам из The New York Times, The Wall Street Journal и Bloomberg присутствовать на встречах в Эшвилле. СМИ это назвали "давлением" на независимую прессу.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин считает, что завершение войны без захвата, по крайней мере, всего Донбасса может поставить под угрозу его жизнь. По данным источников, близких к Кремлю, он сделал ставку на дальнейшую эскалацию и планирует отправить на фронт еще 300–400 тысяч россиян.

А в последние дни президент США несколько раз заявлял, что российский диктатор Владимир Путин не планирует нападать на страны НАТО. Секретную встречу в Москве между директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и главой СВР РФ Сергеем Нарышкиным он назвал обычными деловыми переговорами.