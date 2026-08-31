Міністр фінансів Скотт Бессент наразі проводить зустріч із міністром фінансів Росії Антоном Силуановим.

Про це повідомив журналіст FOX Business із кулуарів саміту G20. За його словами, міністр фінансів Скотт Бессент зустрічається з російським міністром фінансів, і секретар "просуває 28-пунктний план миру президента Трампа для України".

Бессент зустрічається з росіянином у США

Поки що про цю зустріч немає подробиць, але дещо відомо про саміт "Великої двадцятки", який зараз відбувається в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

За словами представників Міністерства фінансів США, очікується, що на кожній зустрічі G20 Бессент запитуватиме своїх колег, чи приєднаються їхні країни до США у їхньому прагненні ізолювати Іран від світової економіки. В інтерв’ю CNBC вранці 31 серпня Скотт Бессент дав зрозуміти, що цілі економічного зростання США включають у себе завершення війни з Іраном. Він наголошував на тому, що нові зусилля адміністрації Трампа щодо руйнування іранської економіки не потребують участі Китаю: навіть якщо головний торговельний партнер Тегерана та покупець нафти не буде співпрацювати, це не стане проблемою, заявив Бессент.

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Також у порядку проведення саміту відбулися зміни: залучення керівників великих американських компаній до засідань міністрів фінансів G20 є безпрецедентною подією, зазначають ЗМІ. У Міністерстві фінансів США заявили, що адміністрація Дональда Трампа використовує своє головування в G20 для сприяння взаємодії з приватним сектором.

І на саміті вже стався скандал, коли з’ясувалося, що Міністерство фінансів США заборонило деяким журналістам з The New York Times, The Wall Street Journal та Bloomberg бути присутніми на зустрічах в Ешвіллі. ЗМІ назвали це "тиском" на незалежну пресу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Путін вважає, що завершення війни без захоплення, принаймні, усього Донбасу може поставити під загрозу його життя. За даними джерел, наближених до Кремля, він зробив ставку на подальшу ескалацію та планує відправити на фронт ще 300–400 тисяч росіян.

А останніми днями президент США кілька разів заявляв, що російський диктатор Володимир Путін не планує нападати на країни НАТО. Таємну зустріч у Москві між директором ЦРУ Джоном Реткліффом і головою СЗР РФ Сергієм Наришкіним він назвав звичайними діловими переговорами.