Нападение РФ на НАТО: Трамп сказал, что его это не беспокоит

Президент США уже несколько раз за последние дни заявил, что российский диктатор Владимир Путин не будет нападать на страны НАТО. Повторяет он это на фоне беспокойства лидеров Европы, которые считают, что так в Кремле захотят проверить приверженность США статье о коллективной обороне НАТО.

27 августа на брифинге в Белом доме, на котором Дональд Трамп заявил, что переименовал озеро Онтарио в озеро Америки, его также спросили о более насущных проблемах, тем более, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф летал в Москву по таинственной причине, как считают многие – предостеречь российского диктатора Владимира Путина от нападения на НАТО.

Дональда Трампа прямо спросили: Владимир Путин согласился или обязался не нападать на территорию НАТО?

Президент США заявил, что у него с Путиным были "хорошие переговоры".

"Он не собирается нападать на территорию НАТО", — сказал Трамп.

Этот же вопрос президенту США задали журналисты Axios по телефону. И Трамп заявил, что его не беспокоит возможность нападения России на страны НАТО.

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"Меня это совсем не беспокоит. Проблем нет", — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможной российской провокации против стран НАТО.

Когда его спросили, зачем в таком случае глава ЦРУ летал в Москву, то Трамп назвал визит Джона Рэтклиффа обычной деловой поездкой и выразил недоумение по поводу сообщений в СМИ.

"Рэтклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких сообщений не было, и ничего необычного не произошло", — сказал Трамп.

Заявления американского президента прозвучали на фоне предупреждений европейских лидеров о том, что Москва может проверить решимость НАТО — и ​​приверженность Трампа статье 5, положению альянса о коллективной обороне, — посредством ограниченного нападения или других военных провокаций. Среди возможных целей Путина называют одну из стран Балтии.

Когда директор ЦРУ Джон Рэтклифф во вторник совершил тайную поездку в Москву и встретился со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным, то ряд СМИ сообщили , что этот визит был попыткой предостеречь Москву от нападения на страну НАТО.

Но Трамп утверждает, что переговоры Рэтклиффа и Нарышкина были "обычной частью их работы" и что "ничего необычного не было".

Нарышкин заявил, что обсуждал с Рэтклиффом "вопросы разведки".

Напомним, ранее Министерство иностранных дел России заявило, что Великобритания и Франция "играют с огнем", поставляя Украине технологии, позволяющие наносить удары на большие расстояния вглубь территории России. И в РФ грозят атаковать "британские военные цели".

Также Фокус писал о том, почему Джон Рэтклифф летал в Россию и почему его самолет сделал остановку в Риге, Латвия.