Угроза нападения на страны Балтии: почему глава ЦРУ летал в Россию, — СМИ

Глава Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф впервые прибыл в Москву, чтобы обсудить нападение России на страны Балтии и вопрос о поддержке Ирана, установили СМИ. При этом глава Белого дома Дональд Трамп назвал поездку "рутинной" и опроверг предположения о том, что пытались удержать Путина от испытания НАТО и от атаки на Великобританию. Что рассказали источники СМИ о поездке главы ЦРУ?

Самолет Ретклиффа задержался в Риге и вылетел поздно вечером 26 августа, а перед этим он обсуждал с Кремлем вопрос о нападении на страны Балтии, сообщили источники двух американских СМИ — The Wall Street Journal и Politico. Журналисты пообщались с тремя собеседниками, имена которых не указаны. Согласно их заявлениям, речь шла о нападении РФ на неуказанную страну Балтии и об оказании поддержки Ирану.

Источники WSJ сообщили, что целью визита Ретклиффа было предупреждение Москве о недопустимости нападения на НАТО. Отмечается, что поездка состоялась после поступления разведывательной информации о намерении Путина проверить решимость альянса "путем ограниченного нападения (limited assault/incursion)" на страну-союзника. При этом нападение должно было произойти "в ближайшие несколько лет": в материале не указано, какая страна могла попасть под удар и когда именно это может произойти.

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Между тем два источника Politico говорили о гипотетическом нападении на Эстонию, Латвию и Литву, которое Путин может организовать из-за "тупиковой ситуации" в войне в Украине. Один из этих анонимных собеседников и ещё один британский чиновник заявили, что речь шла также о "давлении на Россию с целью сокращения военной и экономической поддержки Ирана". Издание напомнило, как в ноябре 2021 года в Москву прилетел тогдашний глава ЦРУ Бернс, а вторжение в Украину началось через три месяца.

"Цель встречи заключалась, главным образом, в том, чтобы предостеречь Россию от любых действий, ведущих к эскалации конфликта, в отношении стран Балтии", — привели СМИ слова одного из анонимных собеседников.

Кремль и Белый дом прямо не подтвердили публикации СМИ о том, что Ретклифф предостерег РФ от нападения на страны Балтии. Между тем в аккаунте X российского идеолога Александра Дугина появился пост, в котором четко указано, что Россия шантажирует Запад и требует "отдать" Украину.

Визит директора ЦРУ в РФ — Дугин о поездке Ретклиффа 25 августа Фото: Скриншот

Визит директора ЦРУ в РФ — что произошло 25 августа

Отметим, что Фокус писал о визите директора ЦРУ в Москву, который состоялся 25 августа. Сначала в сети появилась информация о загадочном самолете С-17 ВВС США, который утром приземлился в Риге, а затем вылетел в сторону российской столицы. Впоследствии СМИ сообщили, что это Джон Ретклифф прилетел в РФ. Пресс-секретарь Путина Песков сначала заявлял, что ничего не слышал о самолете и главе ЦРУ, но затем подтвердил визит. По словам Пескова, встречи с российским диктатором не было, а Ретклифф беседовал с "коллегой" из спецслужб РФ. Визит директора ЦРУ длился около восьми часов: с 10 до 18 часов 25 августа. Затем он вылетел в Ригу и пробыл там ещё сутки: причина задержки неизвестна.

26 августа СМИ опубликовали несколько версий о причинах визита главы ЦРУ в Москву. Среди них были предположения о том, что речь шла об угрозе для стран Балтии (о гибридной или полномасштабной войне) и о поддержке Ирана, которому Москва может передать ядерные технологии. Белый дом сообщил, что Ретклифф доложил о поездке Трампу, а глава Белого дома подтвердил визит, назвал его "рутинным" и пояснил, что речь шла о возможности завершения войны в Украине.

Напоминаем, что Фокус собрал мнения экспертов о визите директора ЦРУ в Москву: в частности, речь зашла о кануне российского вторжения.