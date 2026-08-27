Загроза нападу на Балтію: чому глава ЦРУ літав до Росії, — ЗМІ

Глава Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф вперше прибув у Москву, щоб поговорити по напад Росії на країни Балтії та про підтримку Ірану, встановили медіа. При цьому глава Білому дому Дональд Трамп назвав поїздку "рутинною" та спростував припущення про те, що намагались втримати Путіна від випробування НАТО та від атаки на Британію. Що розповіли джерела медіа про поїздку глави ЦРУ?

Літак Реткліффа затримався у Ризі та вилетів пізно увечері 26 серпня, а перед цим він говорив з Кремлем про атаку на країни Балтії, розповіли джерела двох американських медіа — The Wall Street Journal та Politico. Журналісти поговорили з трьома співрозмовниками, імена яких не вказані. Згідно з їхніми заявами, ішлося про напад РФ на не вказану країну Балтії та про надання підтримки Ірану.

Джерела WSJ розповіли, що метою візиту Реткліффа було попередження Москві не атакувати НАТО. Зауважується, що поїздка сталась після інформації розвідок про намір Путіна перевірити рішучість альянсу "шляхом обмеженого нападу (limited assault/incursion)" на країну-союзника. При чому напад мав відбутись "у найближчі кілька років": у матеріалі не назвали, яка країна могла потрапити під удар та коли саме це може статись.

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Тим часом два джерела Politico говорили про гіпотетичний напад на Естонію, Латвію та Литву, який Путін може провести через "глухий кут" на війні в Україні. Один з цих анонімних співрозмовників та ще один британський посадовець заявили, що ішлося також про "тиск на Росію з метою скорочення військової та економічної підтримки Ірану". Медіа нагадало, як у листопаді 2021 року у Москву літав тодішній глава ЦРУ Бернс, а вторгнення в Україну почалось через три місяці.

"Зустріч мала на меті, головним чином, застерегти Росію від будь-яких ескалаційних дій проти країн Балтії", — навело медіа слова одного з анонімних співрозмовників.

Кремль та Білий дім прямо не підтвердили публікації медіа про те, що Реткліфф застеріг РФ від нападу на країни Балтії. Тим часом в акаунті X російського ідеолога Олександра Дугіна з'явився допис, у якому чітко вказано, що Росія шантажує Захід і вимагає "віддати" Україну.

Візит директора ЦРУ у РФ — Дугін про поїздку Реткліффа 25 серпня Фото: Скриншот

Візит директора ЦРУ у РФ — що сталось 25 серпня

Зазначимо, Фокус писав про візит директора ЦРУ у Москву, який стався 25 серпня. Спершу у мережі з'явилась інформація про загадковий літак С-17 ВПС США, який зранку приземлився у Ризі, а потім вилетів у бік російської столиці. Згодом медіа повідомили, що це Джон Реткліфф прилетів у РФ. Речник Путіна Пєсков спершу говорив, що нічого не чув про літак та главу ЦРУ, але потім визнав візит. Зі слів Пєскова, зустрічі з російським диктатором не була, а Реткліфф говорив з "колегою" зі спецслужб РФ. Візит директора ЦРУ тривав близько восьми годин: з 10 до 18 год 25 серпня. Далі він вилетів у Ригу та пробув там ще добу: причина затримки не відома.

26 серпня медіа опублікували кілька версій щодо причин візиту глави ЦРУ у Москву. Серед них були припущення про те, що говорили про загрозу для країн Балтії (про гібридну чи повномасштабну війну) та про підтримку Ірану, якому Москва може передати ядерні технології). Білий дім повідомив, що Реткліфф доповів про поїздку Трампу, а глава Білого дому підтвердив візит, назвав його "рутинним" і пояснив, що ішлося про можливість завершення війни в Україні.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки експертів щодо візиту директора ЦРУ у Москву: серед іншого, згадала про переддень російського вторгнення.