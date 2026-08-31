"Они меня повесят": Путин боится за свою жизнь в случае поражения в Украине, — The Economist

Владимир Путин считает, что завершение войны без захвата, по крайней мере, всего Донбасса может поставить под угрозу его жизнь. По данным источников, близких к Кремлю, он сделал ставку на дальнейшую эскалацию и планирует отправить на фронт ещё 300–400 тысяч россиян.

Об этом сообщили источники, близкие к Кремлю, в комментарии изданию The Economist.

По их словам, Путин опасается последствий завершения войны без достижения своей минимальной цели.

"Они меня повесят", — якобы сказал он своим приближенным.

В то же время война подрывает российскую экономику и политический ресурс Кремля. Несмотря на это, Путин не демонстрирует готовности прекратить боевые действия и заявлял, что Россия будет двигаться только вперёд.

По данным издания, для пополнения армии Кремль может не объявлять новую мобилизацию. Указ о мобилизации, подписанный в сентябре 2022 года, до сих пор действует, а дополнительный набор могут организовать через региональные власти, прибегая к давлению и принуждению.

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Новую систему призыва уже тестируют в Пензенской области. По данным источников, там мужчин задерживают на улицах и принудительно отправляют на войну.

Кроме того, Россия может активизировать гибридные атаки и диверсии против союзников Украины, а также наносить удары по маршрутам снабжения. В то же время западные спецслужбы считают, что Путин не заинтересован в прямом военном столкновении с НАТО.

Издание "The Economist" отмечает, что эскалация не решит проблем России, а может лишь усугубить страдания населения и усилить нестабильность как внутри страны, так и за её пределами.

Напомним, в последние дни президент США несколько раз заявлял, что российский диктатор Владимир Путин не планирует нападать на страны НАТО. Секретную встречу в Москве между директором ЦРУ Джоном Ретклиффом и главой СВР РФ Сергеем Нарышкиным он назвал обычными деловыми переговорами.

Ранее The Telegraph сообщало, что Россия проводит активные диверсионные и саботажные операции в ЕС, привлекая к ним местных представителей криминальной среды. По данным издания, таким образом Путин проверяет готовность НАТО реагировать на подобные атаки.