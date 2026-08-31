"Вони мене повісять": Путін боїться за своє життя у разі поразки в Україні, — The Economist

Володимир Путін вважає, що завершення війни без захоплення щонайменше всього Донбасу може поставити під загрозу його життя. За даними джерел, близьких до Кремля, він обрав подальшу ескалацію та планує відправити на фронт ще 300–400 тисяч росіян.

Про це повідомили джерела, близькі до Кремля, в коментарі виданню The Economist.

За їхніми словами, Путін побоюється наслідків завершення війни без досягнення своєї мінімальної мети.

“Вони мене повісять”, — нібито сказав він своїм наближеним.

Водночас війна виснажує російську економіку та політичний ресурс Кремля. Попри це, Путін не демонструє готовності зупиняти бойові дії й заявляв, що Росія рухатиметься лише вперед.

За даними видання, для поповнення армії Кремль може не оголошувати нову мобілізацію. Указ про мобілізацію, підписаний у вересні 2022 року, досі чинний, а додатковий набір можуть організувати через регіональну владу, використовуючи тиск і примус.

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Нову систему набору вже випробовують у Пензенській області. За даними джерел, там чоловіків затримують на вулицях і примусово відправляють на війну.

Окремо Росія може посилити гібридні атаки та диверсії проти союзників України, а також удари по маршрутах постачання. Водночас західні розвідки вважають, що Путін не хоче прямого військового зіткнення з НАТО.

The Economist зазначає, що ескалація не вирішить проблем Росії, а може лише посилити страждання населення та нестабільність усередині країни й за її межами.

Нагадаємо, останніми днями президент США кілька разів заявляв, що російський диктатор Володимир Путін не планує нападати на країни НАТО. Таємну зустріч у Москві між директором ЦРУ Джоном Реткліффом і головою СЗР РФ Сергієм Наришкіним він назвав звичайними діловими переговорами.

Раніше The Telegraph писало, що Росія проводить активні диверсійні та саботажні операції в ЄС, залучаючи до них місцевих представників кримінального середовища. За даними видання, таким чином Путін перевіряє готовність НАТО реагувати на подібні атаки.