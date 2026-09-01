Трамп знову йде до Путіна: що стоїть за таємною дипломатією США та РФ

Зустріч Бессента та Сілуанова на саміті G20 викликала неоднозначну реакцію: Білий дім назвав її продуктивною, європейці — обурилися. Українські експерти вбачають у цьому спробу Трампа відновити переговорний процес і домогтися зовнішньополітичного успіху напередодні виборів. Але чи буде реальний прогрес — залежить від того, чи зміниться інтенсивність обстрілів українських тилів у найближчі тижні.

Вперше за довгий час міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з міністром фінансів Росії Антоном Сілуановим на саміті G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна. І, як повідомили журналісти FOX Business, посилаючись на слова Бессента, він "просував 28-пунктний план миру президента Трампа для України".

У Білому домі назвали зустріч із головою Мінфіну РФ "продуктивною" та підтвердили, що вона була присвячена врегулюванню ситуації в Україні. Проте вона, тим не менш, викликала протест з боку європейських чиновників, пише Politico.

Запрошення Росії свідчить про різку зміну політики порівняно з тим, як США проводили подібні зустрічі за часів Байдена після вторгнення в Україну у 2022 році. Раніше американські чиновники разом зі своїми європейськими колегами публічно протестували проти участі Москви в міжнародних економічних форумах. Наприклад, тодішня міністр фінансів Джанет Єллен була серед західних чиновників, які у 2022 році покинули зустріч G20, коли почав виступати представник РФ. Але єдине, чого домоглися європейці, — це те, що на спільній фотографії не було російського міністра.

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При цьому головні переговори на саміті G20 відбуватимуться не за офіційним столом, а в кулуарах. А ось до чого вони можуть призвести — до довгоочікуваного миру чи до загострення військових конфліктів — поки що незрозуміло, зазначають українські політологи.

Як американці намагаються відновити мирні переговори

Оскільки Росія є членом G20, Москву, загалом, не могли не запросити, адже це не G8, яка перетворилася на G7, а саміт міністрів фінансів G20. Трамп, найімовірніше, розраховує, що російська делегація братиме участь і в самому саміті G20, братиме повноцінну участь на рівні глав держав, який планується наприкінці цього року, вважає політолог Руслан Бортник.

"Наразі американці намагаються відновити переговорний процес. Редкліфф приїжджав, а Віткофф і Кушнер учора дзвонили Зеленському. І Сілуанова запрошують, і з Сілуановим Бессент веде переговори в рамках G20. Але веде переговори не про економіку, а про мирний план Трампа. Тобто США намагаються відновити переговорний процес, оскільки Трампу потрібен якийсь зовнішньополітичний успіх. Триває передвиборча кампанія, на Близькому Сході — загалом, глухий кут. Потрібен якийсь успіх: або перемир’я в Україні, або хоча б саміт між Путіним, Зеленським і Трампом. Потрібні якісь видимі міжнародні успіхи", — каже Фокусу політолог.

Тому, за словами Бортника, американці зараз намагаються відновити цей переговорний процес. Крім того, переговорний процес завжди є інструментом контролю ескалації. Якщо переговорів немає, ситуація може розвиватися дуже імпульсивно, з максимальною ескалацією. А поки переговори тривають, сторони контролюють одна одну. І цей "танець" Трамп та американська адміністрація постійно ведуть, щоб відчувати напругу Росії, відстежувати її дії та контролювати ескалацію.

"Побачимо, що відбуватиметься в найближчі дні в Україні. Чи зменшиться інтенсивність ударів у рамках можливих переговорів. У політичних колах почали говорити про те, що Трамп знову збирається відновити переговори. Але повернутися не до "анкоріджа". Ходять чутки, що ведуться переговори про повернення до базового мирного плану Трампа — як компроміс між українською позицією та "анкоріджем", який США зараз теж не збираються і не можуть виконати", — підкреслює Бортник.

Про те, чи є реальний прогрес у переговорах, можна буде судити найближчими тижнями — за тим, чи зміниться інтенсивність бойових дій та атак на українські тили. Якщо сторони дійсно домовилися про щось попередньо, це має проявитися у пом’якшенні ситуації — хоча б для створення позитивного тла перед можливою зустріччю. Президент України вчора анонсував приїзд Віткоффа та Кушнера до України в найближчі тижні. Це буде ознакою того, у якому напрямку загалом рухається ситуація, вважає політолог.

Візит міністра фінансів РФ до США може наблизити завершення війни

Те, що на полях саміту G20 зустрілися міністр фінансів США та голова Мінфіну РФ, — на думку політолога Олега Постернака, є нормальним і навіть конструктивним. Як би емоційно ми не сприймали те, що відбувається, з огляду на дії Росії проти України, діалог все одно необхідний.

"Силуанов належить до економічного блоку уряду, який складається з представників російської еліти, і зрозуміло, що він представляє бізнес-середовище РФ, яке, в принципі, хотіло б, щоб війна закінчилася. Тому, з огляду на те, що Скотт Бессент є одним із найвпливовіших членів адміністрації Трампа, і, до речі, Трамп іноді доручає йому справи, не пов’язані з економікою, торгівлею та фінансами, а й інші політичні питання, наприклад, коментування іранської проблематики, то зустріч між Бессентом і Силуановим, я вважаю, в принципі, як мінімальний, але все ж шанс налагодити американцям комунікацію з тією частиною російської еліти, пов’язаною з економікою, торгівлею та фінансами, яка зацікавлена у швидкому завершенні війни", — підкреслює у коментарі Фокусу політолог.

За словами Постернака, це не означає, що це може призвести до завершення війни, але це означає, що це, можливо, посилить вплив думок серед росіян, які хотіли б, щоб ця жахлива війна закінчилася.

"Будь-який напрямок, будь-які мирні переговори, будь-які спроби досягти миру, будь-які мирні програми — вони мають шанси за певних умов. Це одна з таких умов. Є безпосередньо особиста воля Путіна, вплив Китаю на це, стан економіки Російської Федерації, операції іноземних спецслужб усередині Росії. І, звісно, певні настрої російського суспільства, які, безперечно, можуть коригувати ситуацію надалі. Тобто в глобальному плані я не скажу, що це може призвести до колосальних змін. А конкретно, на якомусь мікрорівні, це загалом дуже-дуже корисно", — вважає політолог.

Незадовго до саміту G20 директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву, що викликало чимало припущень щодо його справжніх цілей. Офіційно обидві сторони не розкривають подробиць переговорів, а лише повідомляють, що зустрічі стосувалися питань безпеки.

А 22 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, під час якої сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль для наближення завершення війни. Зеленський заявив, що Україна готова до завершення війни на справедливих умовах.