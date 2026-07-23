"Нові ідеї" для завершення війни: навіщо Зеленський їде до Трампа і про що Лавров торгується з Рубіо

Зеленський провів переговори з представниками Трампа щодо миру, Рубіо заявив про необхідність "нових ідей", а Лавров підтвердив готовність Росії до дипломатичних переговорів — але на своїх умовах. Політологи називають те, що відбувається, зондуванням ґрунту і попереджають: до реальних переговорів ще далеко. Що стоїть за дипломатичною активністю — розбирався Фокус.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 22 липня провів бесіду з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль для наближення завершення війни. За словами Зеленського, Україна готова до завершення війни на справедливих умовах.

"Гарна й важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен — мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема для продовження роботи над усім, що обговорювалося", — повідомив президент України.

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Марко Рубіо за підсумками зустрічі з Сергієм Лавровим у столиці Філіппін у рамках саміту АСЕАН заявив, що умови Анкоріджа стали для України "ще менш прийнятними", тому потрібні "нові ідеї" для завершення війни. Він зазначив, що Росія зараз зазнає ударів углиб своєї території, але й Україна несе великі втрати.

Держсекретар наголосив, що мир можливий лише на основі нових концепцій, і США готові запропонувати їх за відповідних умов. Він додав, що для укладення угоди знадобиться "величезна робота", а компроміс мають прийняти обидві сторони. Він також нагадав, що взимку Україні доведеться захищати свій повітряний простір.

Лавров на зустрічі з Рубіо заявив про готовність Росії до дипломатичного врегулювання ситуації в Україні на основі пропозицій США в Анкориджі (виведення військ ЗСУ з Донецької області). Він поінформував про ситуацію на фронті, розкритикував постачання зброї Києву та політику Європи, спрямовану на "стратегічну поразку" Росії.

Крім того, Зеленський летить до США на похорон сенатора Грема, де також має відбутися зустріч із Дональдом Трампом. А поговорити буде про що. До того ж на порядку денному знову постає питання мирного врегулювання військового конфлікту.

Вивчення ґрунту перед мирними переговорами

На думку опитаних Фокусом політологів, поки що говорити про мирні переговори зарано. По суті, все, що зараз відбувається, — це зондування ґрунту. Усе залежатиме від різних чинників. Наприклад, чи відбудеться додатковий контакт між Віткоффом, Кушнером і, скажімо, Ушаковим, або з Путіним. Чи відбудеться дзвінок Трампа до Путіна, який американський президент обіцяв зробити напередодні саміту НАТО в Стамбулі. Москва так і не дочекалася цього дзвінка.

"Якщо зараз відбудеться додатковий контакт за посередництва Віткоффа та Кушнера або Трампа з російським керівництвом, то це вже явна ознака того, що Трамп зробить ще одну спробу припинити активну фазу бойових дій. І це обговорюватиметься під час візиту президента України до США. Якщо ні, то ці контакти варто оцінювати як постійний моніторинг позицій України та Росії — чи змінилися вони, чи готові сторони до додаткових компромісів і поступок, необхідних для мирного врегулювання", — вважає політолог Руслан Бортник.

За словами експерта, Трамп обов'язково спробує змусити сторони сісти за стіл переговорів. Для нього це було б гарним "допінгом" під час виборів до Конгресу США.

"Якби вдалося досягти хоча б тимчасового припинення вогню, це стало б позитивним сигналом для Трампа, позитивно вплинуло б на вибори республіканців і дозволило б певною мірою подолати кризу на Близькому Сході, яку він не може зупинити. Але зробити це буде складно, і всі — і Зеленський, і Путін, і інші геополітичні гравці — це розуміють. Ціна, яку вони вимагатимуть від Трампа в обмін на згоду на припинення вогню, буде дуже високою", — підкреслює політолог.

Україна вимагатиме прямих гарантій безпеки, значних поставок американської зброї та підтримки євроінтеграції. Росія вимагатиме виведення українських військ із Донецької області та скасування всіх санкцій. Тому ситуація буде складною.

"Гадаю, на нас чекає нова спроба Трампа досягти мирного врегулювання, але є велика ймовірність, що вона не буде успішною. Загалом ескалація конфлікту триватиме. Можливі диверсійні акти на європейській території, зокрема в Росії. Блокада українських портів, яка розпочалася, триватиме. Але різкого стрибка ескалації я поки що не очікую. Навіть додаткова мобілізація в РФ, про яку кажуть, що вона відбудеться після виборів у РФ, може вплинути на ситуацію на фронті лише у 2027 році", — упевнений політолог.

Загалом переговорний процес давно зайшов у глухий кут. І, як нагадує Руслан Бортник, Україні пропонували модель перемир’я за лінією фронту — китайську ініціативу 2023 року з 12 принципами врегулювання. Тоді Росія погоджувалася, але наша сторона називала цю позицію проросійською й категорично відкидала її. Тепер Росія відкидає перемир’я по лінії фронту, а Україна нібито погоджується на нього, хоча це не факт.

"Але сьогодні головна проблема — у позиції Росії. Росія та Захід заявляють про готовність припинити бойові дії на лінії фронту, але Росія відмовляється, і саме вона є джерелом початку цієї війни та її продовження. Вирішальним стане серпень–вересень, а зараз — це лише зондування позицій", — підкреслює політолог.

Треба дочекатися результатів візиту Зеленського до США

Політолог Володимир Фесенко у коментарі Фокусу також наголошує, що говорити про наближення мирних переговорів ще зарано. Але ця тема набуває все більшої актуальності. Готується візит Зеленського до США, і, на його думку, тема відновлення мирних переговорів буде однією з головних.

Без активної позиції США мирні переговори відновити неможливо. Росіяни готові домовлятися лише з американцями або за участю американців. Без США мирних переговорів не буде, хіба що до них долучиться Китай, що поки що вкрай малоймовірно. Якщо Зеленському вдасться переконати Трампа, що є сенс спробувати відновити мирні переговори з Росією, то це перший момент, підкреслює експерт. Другий — готовність Росії до переговорів, але не на своїх умовах — територіальних поступок з боку України. Це безвихідна ситуація.

"Така ситуація була й минулого року. Це заважає досягненню домовленостей, але не початку переговорів. Головне — чи готові вони розпочати переговори, які включатимуть питання про припинення вогню. Якщо готові, то переговорний процес може поновитися. Зараз може бути спроба його відновлення. Чи буде вона успішною — залежить від збігу обставин", — стверджує Фесенко.

Якщо Трампу вдасться завершити війну, це стане його дипломатичною перемогою, яку він зможе використати, зокрема, на виборах до Конгресу. Це не буде вирішальним фактором, але стане плюсом для нього та Республіканської партії. Тож у американців є стимул. Якби його не було, вони б давно вийшли з переговорного процесу.

"Як мінімум, потрібно дочекатися результатів візиту Зеленського до США та подальшого розвитку подій. Подальший хід подій та можливість мирних переговорів стануть зрозумілими, гадаю, на початку серпня, не раніше", — наголосив Фесенко.

Хоча голова офісу президента Кирило Буданов вважає, що є шанси завершити війну до кінця 2026 року. За його словами, спочатку має відбутися деескалація, а потім — продовження переговорів і діалог. А умовою для виходу з такої ситуації є максимізація ескалації.

А оглядач The Financial Times Гідеон Рахман озвучив чотири сценарії, які переконають Путіна підписати мирну угоду.