"Новые идеи" для завершения войны: зачем Зеленский едет к Трампу и о чем Лавров торгуется с Рубио

Зеленский провел переговоры с представителями Трампа о мире, Рубио заявил о необходимости "новых идей", а Лавров подтвердил готовность России к дипломатии — но на своих условиях. Политологи называют происходящее зондированием почвы и предупреждают: до реальных переговоров ещё далеко. Что стоит за дипломатической активностью — разбирался Фокус.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 июля провел беседу с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которой стороны обсудили активизацию дипломатических усилий для приближения завершения войны. По словам Зеленского, Украина готова к завершению войны на справедливых условиях.

"Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен — мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова. Наши команды остаются в тесном контакте, в том числе для продолжения работы над всем, что обсуждалось", — сообщил президент Украины.

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Марко Рубио по итогам встречи с Сергеем Лавровым в столице Филиппин в рамках саммита АСЕАН заявил, что условия Анкориджа стали для Украины "ещё менее приемлемы", поэтому нужны "новые идеи" для завершения войны. Он отметил, что Россия теперь подвергается ударам вглубь своей территории, но и Украина несёт большие потери.

Госсекретарь подчеркнул, что мир возможен только на основе новых концепций, и США готовы предложить их при подходящих условиях. Он добавил, что для соглашения потребуется "огромная работа", а компромисс должны принять обе стороны. Он также напомнил, что зимой Украине предстоит защищать своё воздушное пространство.

Лавров на встрече с Рубио заявил о готовности России к дипломатическому урегулированию по Украине на основе предложений США в Анкоридже (вывод войск ВСУ из Донецкой области). Он проинформировал о ситуации на фронте, раскритиковал поставки оружия Киеву и политику Европы, стремящуюся к "стратегическому поражению" России.

Кроме того, Зеленский летит в США на похороны сенатора Грэма, где также должна состояться встреча с Дональдом Трампом. А поговорить будет о чём. К тому же снова на повестке всплывает вопрос мирного урегулирования военного конфликта.

Зондирование почвы перед мирными переговорами

Как считают опрошенные Фокусом политологи, пока говорить о мирных переговорах рано. По сути, всё, что сейчас происходит, — это зондирование почвы. Всё будет зависеть от разных факторов. К примеру, будет ли дополнительный контакт между Уиткоффом, Кушнером и, например, Ушаковым, или с Путиным. Будет ли звонок Трампа Путину, который американский президент обещал сделать накануне саммита НАТО в Стамбуле. Москва так и не дождалась этого звонка.

"Если сейчас состоится дополнительный контакт по линии Уиткоффа и Кушнера или Трампа с российским руководством, то это уже явный признак того, что Трамп предпримет ещё одну попытку прекратить активную фазу боевых действий. И это будет обсуждаться во время визита президента Украины в США. Если нет, то эти контакты стоит оценивать как постоянный мониторинг позиций Украины и России — изменились ли они, готовы ли стороны на дополнительные компромиссы и уступки, необходимые для мирного урегулирования", — считает политолог Руслан Бортник.

По словам эксперта, Трамп обязательно попытается усадить стороны за стол переговоров. Для него это был бы хороший "допинг" во время выборов в Конгресс США.

"Если бы удалось достичь хотя бы временного прекращения огня, это стало бы позитивным сигналом для Трампа, положительно повлияло бы на выборы республиканцев и позволило бы в какой-то мере перебить кризис на Ближнем Востоке, который он не может остановить. Но сделать это будет сложно, и все — и Зеленский, и Путин, и другие геополитические игроки — это понимают. Цена, которую они потребуют от Трампа в обмен на согласие на прекращение огня, будет очень высокой", — подчёркивает политолог.

Украина будет требовать прямые гарантии безопасности, большие поставки американского оружия, поддержку евроинтеграции. Россия будет требовать вывода украинских войск из Донецкой области и снятия всех санкций. Поэтому будет сложно.

"Думаю, нас ждёт новая попытка Трампа достичь мирного урегулирования, но высока вероятность, что она не будет успешной. В целом эскалация конфликта продолжится. Возможны диверсионные акты на европейской территории, в том числе в России. Блокада украинских портов, которая стартовала, будет продолжаться. Но резкого скачка эскалации я пока не ожидаю. Даже дополнительная мобилизация в РФ, о которой говорят, что она будет после выборов в РФ, может повлиять на ситуацию на фронте только в 2027 году", — уверен политолог.

В целом переговорный процесс давно зашёл в тупик. И, как напоминает Руслан Бортник, Украине предлагалась модель перемирия по линии фронта — китайская инициатива 2023 года с 12 принципами урегулирования. Тогда Россия соглашалась, но наша сторона называла эту позицию пророссийской и категорически отвергала. Теперь Россия отвергает перемирие по линии фронта, а Украина якобы на него соглашается, хотя не факт.

"Но сегодня главная проблема — в российской позиции. Россия и Запад декларируют готовность остановить боевые действия по линии фронта, но Россия отказывается, и именно она является источником начала этой войны и её продолжения. Определяющим станет август–сентябрь, а сейчас — это лишь зондирование позиций", — подчёркивает политолог.

Нужно дождаться результатов визита Зеленского в США

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фокусу тоже подчёркивает, что говорить о приближении мирных переговоров ещё рано. Но активизация этой тематики происходит. Готовится визит Зеленского в США, и, по его мнению, тема возобновления мирных переговоров будет одной из главных.

Без активной позиции США мирные переговоры восстановить нельзя. Россияне готовы договариваться только с американцами или при участии американцев. Без США мирных переговоров не будет, если только не подключится Китай, что пока крайне маловероятно. Если Зеленскому удастся убедить Трампа, что есть смысл попытаться возобновить мирные переговоры с Россией, то это первый момент, подчёркивает эксперт. Второй — готовность России к переговорам, но не на своих условиях — территориальных уступок со стороны Украины. Это тупиковая ситуация.

"Такая ситуация была и в прошлом году. Это мешает договорённостям, но не началу переговоров. Главное — готовы ли они начать переговоры, которые будут включать вопрос о прекращении огня. Если готовы, то переговорный процесс может возобновиться. Сейчас может быть попытка его возобновления. Будет ли она успешной — зависит от стечения обстоятельств", — утверждает Фесенко.

Если Трампу удастся завершить войну, это будет его дипломатической победой, которую он сможет использовать, в том числе на выборах в Конгресс. Это не будет решающим фактором, но плюсом для него и Республиканской партии станет. Так что у американцев есть стимул. Если бы его не было, они давно вышли бы из переговорного процесса.

"Как минимум нужно дождаться результатов визита Зеленского в США и дальнейшего развития событий. Дальнейшая траектория и возможность мирных переговоров станут понятны, думаю, в начале августа, не раньше", — подчеркнул Фесенко.

Хотя, глава офиса президента Кирилл Буданов считает, что есть шансы завершить войну до конца 2026 года. По его словам, сначала должна произойти деэскалация, а затем — продолжение переговоров и диалог. А условием для выхода из такой ситуации является максимизация эскалации.

А обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман озвучил четыре сценария, которые убедят Путина подписать мир.