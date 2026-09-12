"Даже не обсуждали": в Кремле ответили на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США

В Москве пока не обсуждали возможность поездки Путина на саммит G20 в США. При этом, российские эксперты все равно работают над документами.

В России пока не обсуждали возможность поездки Владимира Путина на встречу стран "Большой двадцатки". Об российским СМИ рассказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

По его словам, РФ была приглашена на заседание глав министерств иностранных дел государств G20, которое состоится в конце октября.

"Всех пригласили, кроме ЮАР", — отметил Ушаков.

При этом, в России еще даже не обсуждался ни вопрос возможного участия главы МИД Сергея Лаврова в осенней сессии, ни визит в Майями Путина в декабре на саммит лидеров.

"Что касается возможности поездки Путина — этот вопрос еще даже не обсуждался у нас", — сказал Ушаков.

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По его словам, сейчас российские эксперты работают над документами предстоящего саммита, а в ходе бесед с американцами наблюдается "доброжелательный и конструктивный" настрой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить с Путиным, если глава Кремля прибудет на саммит "Группы двадцати".

Летом Зеленский заявлял, что Украина готова к переговорам с Владимиром Путиным, однако, по его словам, российский лидер "физически боится" личной встречи.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни 10 сентября Владимир Зеленский сообщил, что первые результаты переговорного процесса о достижении мира в Украине могут появиться уже к концу сентября.