Несколько недель: Зеленский назвал сроки возобновления переговоров о мире (видео)

В ближайшее время не стоит ожидать продуктивных переговоров непосредственно с Россией. Однако через несколько недель ситуация может измениться.

Первые результаты переговорного процесса о достижении мира в Украине могут появиться уже к концу сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Я думаю, у нас не будет сильных переговоров на период выборов в России. И мы это понимаем. Но к концу месяца у нас будет повод встретиться, я так думаю, с американской командой в Нью-Йорке. И на протяжении этого периода каждый день мои советники по национальной безопасности на связи с американской командой, и они скажут, как подготовиться к трехсторонней встрече, какой результат может быть после", – сказал он.

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По его словам, когда Киев начинает активные консультации с международными партнерами в вопросе завершения войны и принуждения Кремля к миру, Москва усиливает атаки по нашей стране.

Он также отметил, что Украина вынуждена отвечать РФ в ответ на ее блокировку портов и удары по энергетика, иначе "Россия никогда не не закончит эту войну, потому что она никогда эту войну не почувствует".

Политик подчеркнул, что Украина "готова искать компромиссы по экспорту зерна и энергетики", но только в том случает, если Россия сделает то же.

Президент Владимир Зеленский находится в Канаде с трёхдневным визитом вместе с первой леди Еленой Зеленской. Он предусматривает участие в мероприятиях в трех разных местах — в Калгари (провинция Альберта), в Торонто и Норт-Бэй (провинция Онтарио).

Ранее российский диктатор Путин заверил спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, что РФ, конечно, заинтересована в мирных переговорах. При этом разговор о завершении войны отложили до 18-20 сентября, когда в РФ состоятся выборы в Государственную думу.

7 сентября было опубликовано выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором он высказался об условиях завершения войны России против Украины.