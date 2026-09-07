Отложили на три недели: стало известно, когда РФ будет готова возобновить мирные переговоры, — СМИ

Российский диктатор Путин заверил спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, что Россия, конечно, заинтересована в мирных переговорах, сообщили СМИ. При этом разговор о завершении войны отложили до 18-20 сентября, когда в РФ состоятся выборы в Государственную думу. Что известно о вероятных планах Путина относительно мирных переговоров?

Елисейский дворец, то есть правительство Франции, обнародовало информацию об итогах мирных переговоров в Кремле, говорится в материале издания Le Monde. Выяснилось, что об этом рассказали Виткофф и Кушнер во время встречи с европейцами в Киеве. Французские чиновники пояснили, что начинают готовиться к новому раунду переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Спецпредставители США сообщили о ответе российского диктатора Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому и представителям E3 (Германия, Франция, Великобритания), пишет Le Monde.

"Американские переговорщики сообщили о новой готовности России к переговорам. Американцы заявили, что после выборов в Госдуму [которые пройдут с 18 по 20 сентября] появится новая готовность к переговорам с Россией, и что в этом контексте мы должны подготовиться к новому началу переговоров", – заявили в офисе президента Франции Эммануэля Макрона.

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Помимо информации об отложении мирных переговоров до 21 сентября, других сведений о встрече с Путиным не поступало. В частности, неясно, какой именно мирный план могли везти с собой Виткофф и Кушнер и отличается ли он от 28-пунктного плана Дональда Трампа годичной давности, в котором Украине предлагали капитулировать и отдать неоккупированную часть Донбасса.

Между тем агентство Bloomberg получило информацию о встрече в Москве от собственных анонимных источников. Источники рассказали о позиции Путина, озвученной во время встречи: он не планирует прекращать войну и заявляет о намерении полностью оккупировать Донбасс в течение шести месяцев (до марта 2027 года). Кроме того, глава Кремля не хочет никаких компромиссов и не желает дипломатических договоренностей о приостановке боевых действий на линии разграничения.

Мирные переговоры — подробности поездки Виткоффа и Кушнера 5–6 сентября

Отметим, что Фокус писал о мирных переговорах, которые якобы должны были провести Виткофф и Кушнер во время визитов в Москву и Киев 5–6 сентября. В полдень 5 сентября американские переговорщики приземлились в Москве, восемь часов провели в российской столице, а около 20:00 состоялась встреча с Путиным. В первые минуты разговора Виткофф рассказал, что это лучший день в его жизни и что он будет вспоминать о нём даже на пенсии. 6 сентября спецпредставители США прибыли на поезде в Киев: к этому времени РФ согласилась не обстреливать украинскую столицу. Зеленский провел три раунда переговоров: обсуждались мирный план, позиция РФ и средства ПВО, которые необходимы Украине для защиты от баллистических ракет РФ.

Напоминаем, что 7 сентября было опубликовано выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором он высказался об условиях завершения войны России против Украины.